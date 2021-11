Mehr Erstimpfungen in Augsburg – vor allem bei jungen Menschen

Wie in einigen anderen bayerischen Regionen ist auch in Augsburg die Zahl der Erstimpfungen gestiegen. Das teilte die Stadt auf BR-Anfrage mit. Allein am Mittwoch waren mit 915 Impfungen erstmals seit der Einschränkung des Angebots im Impfzentrum auch unter der Woche die Kapazitätsgrenzen ausgereizt. 45 Prozent der Impfungen waren dabei Erstimpfungen. Zuvor lag die Zahl der Impfungen im Schnitt bei 520, die Quote der Erstimpfungen bei nur 35 Prozent.

Interesse vor allem bei den Menschen zwischen 20 und 30

Die meisten Erstimpfungen finden derzeit bei den 20- bis 30-Jährigen statt. Mit einem Anteil von 30 Prozent wird fast jede dritte Erstimpfung derzeit in dieser Altersgruppe gespritzt. Ein Grund dafür könnten die 2G-Regeln für Clubs, Kinos oder Fitnessstudios sein, Orte, die nur noch von Geimpften oder Genesenen besucht werden dürfen. Auch die Nachfrage nach Auffrischungsimpfungen nehme zu, so die Stadt. Bislang wurden mehr als 9.000 sogenannte Booster-Impfungen verabreicht.

Impf-Personal wird aufgestockt

Um die Nachfrage nach Impfungen bedienen zu können, will die Stadt nun die Zahl der Mitarbeiter wieder erhöhen, auch wenn das Impfzentrum entsprechend den Vorgaben der Staatsregierung in ein kleineres Gebäude umziehen muss. Bis zu 1.500 Impfungen pro Tag sollen dort möglich sein. "Die Kapazitäten sind aber noch erweiterbar", so die Stadt. Genügend Impfstoff sei verfügbar – zumindest vorerst: "Im weiteren Verlauf sind wir auf die Lieferzusagen des Großhandels und der Apotheken angewiesen. Hier wurde bereits nachgesteuert. Die Stadtteilimpfungen stoßen jedoch kapazitätsmäßig an ihre Grenzen, weshalb es zu Warteschlagen an den einzelnen Standtorten kommt“, so eine Sprecherin der Stadt.

Wo man sich in Augsburg impfen lassen kann

In Augsburg sind 67,3 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft, 65,7 Prozent zweimal, 3,1 Prozent dreimal. Bezogen auf die Personengruppe, der eine Impfung empfohlen wird – also allen ab 12 Jahren – haben 75,1 Prozent in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten. Neben dem Impfzentrum wird auch an der Hochschule, vor der Werner-Egk-Grundschule und in der Maximilianstraße geimpft, teils ohne Voranmeldung. Booster-Impfungen werden frühestens 6 Monate nach der Grundimmunisierung – also der zweiten Impfung – angeboten.