Mehr E-Autos, weniger Bus und Bahn: Studie deutet Trend an

Die Deutschen setzen auch in Zukunft mehr auf individuelle Verkehrsmittel und weniger auf Bus und Bahn. Das ist das Ergebnis einer Studie, die der Coburger Versicherer HUK in Auftrag gegeben hat.

Corona-Pandemie wirkt sich auf Studie zu Verkehrsmitteln aus

Wie das Unternehmen mitteilt, sähen die mehr als 4.000 Teilnehmer der Studie Konzepte skeptisch, die vor allem auf öffentliche Verkehrsmittel setzten. Hingegen erfülle das Auto wohl auch in Zukunft am ehesten die Anforderungen von zwei Dritteln der Befragten. Ausschlaggebend für diese Einschätzung seien auch die Erfahrungen der Teilnehmer während der Corona-Pandemie, so die HUK.

Demnach steige die Beliebtheit von Elektroautos derzeit rasant an. Allerdings: Ihren Wunsch nach dem eigenen Auto sehen die Befragten durch steigende Energiepreise stark gefährdet und jeder Zweite befürchtet, dass neue Mobilitätskonzepte die Kosten weiter nach oben treiben.

20 Prozent glauben an das Elektroauto als Zukunftsmodell

Etwa jeder Dritte glaubt, dass der Fokus zu wenig auf die Beschaffung von ausreichend Strom für E-Autos gelegt wird. Etwa jeder Vierte befürchtet, dass er bei der Wahl des Verkehrsmittels künftig zu sehr bevormundet wird – etwa auch indem zu wenig an Alternativen zum Elektroauto geforscht wird. Gleichwohl sieht bereits jeder fünfte Deutsche im E-Auto das ideale Verkehrsmittel der Zukunft. Das sind rund doppelt so viele wie die, die Bus oder Bahn für ideal halten.