Mehr Einsätze für Rettungshubschrauber in Franken

Die drei in Nordbayern stationierten ADAC-Rettungshubschrauber hatten im vergangenen Jahr deutlich mehr Einsätze zu fliegen als im Jahr zuvor. Wie der ADAC Nordbayern in Nürnberg mitteilte, war der im unterfränkischen Ochsenfurt stationierte Hubschrauber "Christoph 18" mit 2.015 Einsätzen der am häufigsten genutzte ADAC Rettungshubschrauber im Freistaat. Damit bleibt er wie bereits bei der Statistik im Vorjahr der Vielflieger in Bayern.

ADAC-Rettungshubschrauber: Mehr als 1.000 Einsätze pro Jahr

"Christoph 18" verzeichnete 6,6 Prozent mehr Rettungsflüge als im vorvergangenen Jahr. "Christoph 20" aus Bayreuth in Oberfranken hatte mit 1.592 Flügen eine Steigerung von 9,9 Prozent gegenüber dem Jahr 2021 vorzuweisen. "Christoph 65" aus Dinkelsbühl in Mittelfranken kam auf eine Zunahme von 5,9 Prozent im Vergleich zu 2021. Er hob zu 1.619 Einsätzen ab. Die drei nordbayerischen Hubschrauber rückten bei rund einem Drittel der Fälle wegen Unfallverletzungen aus.

Zu wenig Notärzte und überlastete Rettungsdienste

Gründe für die hohe Zahl an Rettungseinsätzen sind laut ADAC Nordbayern regionale Überlastungen des bodengebundenen Rettungsdienstes sowie ein weit verbreiteter Notarztmangel. In vielen Regionen sei der Rettungshubschrauber bei einem Notfall häufig das einzig verfügbare Rettungsmittel.

Nach Angaben der ADAC-Luftrettung gibt es in Deutschland mehr als 80 Luftrettungsstandorte. Dabei sind mehr als 50 Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Crew besteht aus Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter. Alle Hubschrauber tragen den Namen "Christoph" nach dem Schutzpatron der Reisenden.