Cybermobbing nimmt mit Schulbeginn wieder zu

Gemobbt bis in eine schwere Depression. Das ist Lara aus München passiert. Sie möchte unerkannt bleiben. Deswegen haben wir ihren Namen geändert. Mehr als drei Jahre wurde die heute 15-Jährige gemobbt. Zuerst in der Klasse, dann kam Corona und das Mobben ging online weiter. Fast täglich hat eine Mitschülerin sie heimlich gefilmt, die Videos auf Instagram gestellt und sich über sie lustig gemacht.

Mit 13 stürzt Lara wegen Mobbing in die Depression

Mutter Julia, so nennen wir sie, weil auch sie anonym bleiben möchte, wollte die beleidigenden und bloßstellenden Bilder Instagram melden. Aber das ging nicht, weil sie selbst den Content nicht sehen konnte. Die Schülerinnen hatten in geschlossenen Chatgruppen agiert.

Das Ganze war nur deshalb herausgekommen, weil eine Klassenkameradin sich bei Julia und Lara gemeldet hatte. "Es war wirklich eine ziemlich perfide Strategie, um sie fertig zu machen", erzählt die 45-Jährige verzweifelt.

Mutter: "Lara hat nur noch im Zimmer gesessen und geweint"

Lara ging es immer schlechter. Sie saß nur noch in ihrem Zimmer und weinte, erzählt Mutter Julia. Dabei kämpft sie mit den Tränen. Sie fühlte sich machtlos und musste mit ansehen, wie ihre Tochter immer kränker wurde. Die Familie war kurz davor Lara in eine Klinik zu bringen. Schließlich verschrieb ihr eine Psychiaterin Medikamente.

Kinderschutzbund: "Mobben ohne Cyber gibt es heute nicht mehr"

Ärgern unter Kindern und Jugendlichen hat es schon immer geben. Aber Cybermobbing habe allein durch die Reichweite viel schlimmere Folgen, sagt Alexandra Schreiner-Hirsch vom Kinderschutzbund Bayern. Die Sozialpädagogin erlebt immer wieder, dass Schülerinnen und Schüler oft gar nicht merkten, wenn sie eine Grenze überschreiten.

"In unserem Medienzeitalter ist die Jugend abgestumpft, die Sprache verroht." Opfer und Täter werden immer jünger. Die Cybermobbing-Expertin Schreiner-Hirsch nennt ein Beispiel: "WhatsApp ist ab 16 Jahren. Wir kennen aber alle Grundschulkinder. Wer hat da nicht schon WhatsApp?"

Hemmschwelle sinkt durch die Anonymität

Die Hemmschwelle sinkt durch die Anonymität in der virtuellen Welt. "Vieles wird einfach als normal empfunden, was nicht normal ist", stellt Schreiner-Hirsch fest. "Wir Erwachsenen sind dafür verantwortlich, den Kindern und Jugendlichen dieses Gefühl zu geben und sie aufzuklären. Das muss in Schule und Elternhaus wirklich ein Thema sein." Der Kinderschutzbund Bayern geht deshalb in die Schulen und bietet ein Medientraining an.

Forderung: Cybermobbing als Straftat erfassen

Laut Polizei gilt Cybermobbing an sich nicht als Straftat. Bisher werden nur einzelne Taten wie Beleidigung, Bedrohung oder Nötigung verfolgt. Die bayerische Polizei erfasst entsprechend keine Cybermobbing-Taten, die Dunkelziffer ist also hoch.

Die Studie Cyberlife III des Bündnisses gegen Cybermobbing aus dem Jahr 2020 geht von zwei Millionen betroffenen Schülerinnen und Schülern in Deutschland aus. Der Kinderschutzbund Bayern fordert deswegen, Cybermobbing endlich als Straftat in die Gesetzgebung aufzunehmen.

Jugendliche helfen Betroffenen auf Beratungsplattformen im Netz

"Jugendliche helfen Jugendlichen und Kindern" - unter diesem Motto erhalten Cybermobbing-Opfer Unterstützung bei Online-Beratungsplattformen. Dazu gehören "Juuuport" und die "Cybermobbing-Hilfe". Der 17-jährige Lukas Pohland war selbst betroffen und hat die virtuelle Beratung "Cybermobbing-Hilfe" vor fünf Monaten gegründet. "Das Thema Cybermobbing beschäftigt aktuell viele junge Menschen. Für Betroffene sind die Auswirkungen oftmals brutal. Erschreckend ist die Bandbreite des Cybermobbings und was sich Mobber alles einfallen lassen, um ihre Opfer zu schikanieren." Die Folgen: Angst, Wut, Verzweiflung bei den Betroffenen bis hin zu Depression, Sucht und Selbstmord.

Pohland merkt seitdem: der Beratungsbedarf ist enorm. "In erster Linie bietet die Online-Beratung ein offenes Ohr an. Zum anderen geben wir auch Tipps und Ratschläge." Die sind insofern hilfreich, da sie von Jugendlichen kommen. "Wir sind natürlich noch tiefer in den Themen drin als manch ein Erwachsener."

Mutter wünscht sich Training für Mobbingopfer

Julia, die Mutter von Lara, fordert daneben auch Angebote, die über Selbsthilfe hinausgehen: zum Beispiel ein Training für Betroffene. "Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Kinder eine Möglichkeit bekommen, sich zu wehren und mit der Mobbingerfahrung umzugehen." Sie brauchen Schulungen und Kurse, auch mit anderen Kindern, die in der Opferrolle stecken, um zu erfahren, dass sie nicht allein sind, so die Mutter.

Im Fall ihrer Tochter informierte Julia die Schulleitung, schaltete die Polizei ein. Es folgten Gespräche mit der Klasse, der Täterin und der Familie. Die Schule beschloss ein Handyverbot. Lara geht es mittlerweile besser. Sie hat die Schule gewechselt, braucht aber noch Medikamente. Denn die Wunden, sind noch nicht verheilt.