Mehr Corona-Patienten: Lage in Niederbayerns Kliniken angespannt

Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken in Niederbayern ist in den vergangenen Wochen gestiegen und hat Auswirkungen auf den Krankenhaus-Betrieb. Probleme mache die Kombination aus einem Mehr an Corona-Patienten und Personalausfällen beziehungsweise generell -engpässen, heißt es aus den Krankenhäusern.

Maskenpflicht und Impfangebote in Deggendorf

Das Donau-Isar-Klinikum (DIK) mit Standorten in Deggendorf, Dingolfing und Landau an der Isar meldet Mehrbelastungen durch Corona-Patienten. Derzeit würden 26 Covid-Infizierte behandelt, drei davon auf der Intensivstation. Ein Ausbau der Bettenkapazitäten sei in Zeiten des Personalmangels in den Kliniken schwierig. Intensivbetten seien immer knapp, die Pandemie verschärfe diese Lage erheblich.

Es gebe - wie in der gesamten Gesellschaft - auch beim Klinikpersonal Ausfälle wegen Corona. Wie viele könne man nicht sagen, da dies auf der Krankmeldung nicht angegeben werde, so ein Sprecher des DIK. Es wurde in den Krankenhäusern wieder eine FFP2-Maskenpflicht eingeführt, man biete außerdem die angepasste Impfung an und werde die Maßnahmen der weiteren Entwicklung anpassen, heißt es weiter.

74 Corona-Patienten im Klinikum Passau

Auch die Intensivstationen des Klinikums Passau sind derzeit stark belegt, heißt es in einer Stellungnahme vom Mittwoch. Auf der speziellen Covid-Intensivstation liegen allerdings nur zwei Patienten. Es gebe keine Überlegungen, die Bettenkapazitäten auszubauen, da wie in allen anderen Krankenhäusern auch das Personal knapp sei. Momentan befinden sich 74 Corona-Patienten im Klinikum Passau. Deren Versorgung sei aufwendiger als bei den übrigen Patienten, da nach wie vor alle Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. Wie in der gesamten Bevölkerung würden derzeit auch die Corona-Fälle unter den Mitarbeitern wieder ansteigen. Diese Entwicklung mache der Klinikleitung Sorgen. Man habe deshalb bereits 50 Prozent der aufschiebbaren Eingriffe abgesagt und den Betrieb in den OP-Sälen reduziert.

Probleme und Personalengpässe auch im Raum Landshut

Auch in den Krankenhäusern in der Region Landshut gibt es zur Zeit Probleme durch massive Personalausfälle. Aktuell sei man bemüht, dennoch die Bettenkapazität zu halten. Ein Ausbau sei nicht möglich. Die Mehrbelastung wegen Corona-Patienten sei nach wie vor hoch. Vor allem sei die Zahl der Patienten, die wegen Corona im Krankenhaus liegen, stark angestiegen. Auch hier gelten für alle Covid-Patienten weiterhin aufwändige Hygiene- und Schutzregeln.