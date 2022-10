Mehr Corona-Patienten: Lage an Oberpfälzer Kliniken angespannt

Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Häusern der Kliniken Nordoberpfalz ist in den vergangenen Tagen stark gestiegen und hat erhebliche Auswirkungen auf den Krankenhaus-Betrieb. Das geht so weit, dass der Klinik-Verbund ein Hilfegesuch veröffentlicht hat. Personen mit medizinischer Erfahrung sollen sich melden, heißt es darin. Das Problem sei die Kombination aus einem Mehr an Corona-Patienten und "extremen Personalausfällen", hieß es. In Kliniken in Regensburg gibt es dagegen noch keinen Versorgungsengpass.

"Extreme Personalausfälle" an Oberpfälzer Kliniken

Wie die Kliniken Nordoberpfalz am Mittwochnachmittag mitteilten, können wegen "extremer Personalausfälle" nur noch im Einzelfall planbare Operationen durchgeführt werden. "Wir befinden uns in einer Situation, wie wir sie während der gesamten Pandemie noch nicht bewältigen mussten", sagte Christian Paetzel, der Ärztliche Leiter am Klinikum Weiden.

Insgesamt werden aktuell rund 100 Corona-Patienten im Klinikum Weiden und im Krankenhaus Tirschenreuth behandelt. Weitere elf Corona-Patienten bräuchten intensivmedizinische Betreuung. Zudem befinden sich 35 Corona-Patienten in der Geriatrischen Abteilung in Erbendorf im Landkreis Tirschenreuth.

Notfallversorgung weitgehend gesichert

Viele Kliniken seien wegen der starken Bettenauslastung, den Krankheitsausfällen und dem allgemeinen Personalmangel nur noch stark eingeschränkt arbeitsfähig. Bestimmte Bereiche müssten vorübergehend abgemeldet werden, hieß es.

Die Intensiv- und Notfallversorgung sei zwar weitgehend gesichert. Allerdings könnten in der Notaufnahme nicht mehr alle Patienten sofort für eine stationäre Behandlung aufgenommen werden.

Die Kliniken Nordoberpfalz suchen deshalb nach kurzfristiger Hilfe in allen Bereichen. Personen mit medizinischer Erfahrung sollen sich bei den Kliniken melden.

Personalmangel auch am Uniklinikum Regensburg

Die hohen Corona-Infektionszahlen haben auch Auswirkungen auf den Betrieb in den Regensburger Kliniken. Wie Bernhard Graf, Leiter der Anästhesiologie und Pandemiebeauftragter am Universitätsklinikum Regensburg (UKR) auf BR-Anfrage bestätigte, fallen aktuell rund zehn bis 15 Prozent der Mitarbeitenden am UKR aus - vor allem in der Pflege. Allerdings wisse man nicht genau, ob diese Mitarbeiter auch Corona hätten, da Krankheitsgründe nicht mitgeteilt werden müssen. Nach aktuellen Schätzungen des Klinikums ist ein Drittel der abwesenden Mitarbeitenden an Corona erkrankt.

Uniklinikum reduziert Bettenzahl

Rund zehn Prozent der verfügbaren Intensivbetten mussten geschlossen werden, des Weiteren wurden die OP-Kapazitäten um zehn Prozent reduziert. "Weniger wichtige Operationen" werden deshalb verschoben. Notfälle würden aber zügig abgearbeitet. Auch einzelne Stationen in der Uniklinik werden "etwas heruntergefahren" und es werden weniger Betten belegt, als zur Verfügung stehen, so Graf. Was auffällt: Das Universitätskrankenhaus in Regensburg erhält vermehrt Anfragen anderer Kliniken und Krankenhäuser, Patienten zu übernehmen - zum Beispiel aus Mittel- und Oberfranken sowie Oberbayern.

Erfreulich sei die Situation auf den Intensivstationen: Derzeit müsse kein Corona-Patient intensiv behandelt werden. Diese kommen auf die Normalstationen, was für Klinikmitarbeiter aber mehr Aufwand bedeute, da Corona-Patienten isoliert werden müssen und sich Mitarbeiter besonders vor einer Infektion schützen müssen.

Keine Intensivpatienten, aber mehr Aufwand auf Normalstationen

Ähnlich ist die Situation im Regensburger Krankenhaus der Barmherzigen Brüder: Viele Mitarbeiter seien aktuell krankgeschrieben, darunter gebe es einige Corona-Fälle. Konkrete Zahlen nannte der Sprecher des Krankenhauses zwar nicht. Allerdings sei die ohnehin schwierige Situation in der Pflege durch Corona zusätzlich angespannt. Der Betrieb werde deshalb mit leicht reduzierter Bettenzahl weitergeführt. Einen Versorgungsengpass in Regensburg gebe es aber nicht. Operationen würden zwar nicht verschoben, ihre Zahl insgesamt aber reduziert. Auf der Intensivstation gebe es derzeit keine Corona-Patienten. Diese Patienten lägen auf den Normalstationen. Weil es sich dabei oft um ältere, pflegebedürftige Menschen handle, müssten diese Stationen aber mit einer Mehrbelastung umgehen. Anfragen aus anderen Kliniken, Patienten zu übernehmen, kämen bislang nur in Einzelfällen vor, so der Sprecher.

Zum Artikel: Herbstwelle: Corona trifft Krankenhäuser in Bayern

St. Marien-Hospital: 60 Mitarbeiter krankgemeldet

Im St. Marien-Klinikum Amberg fallen aktuell etwa 60 Mitarbeiter wegen Corona aus. Wie eine Sprecherin auf BR-Anfrage mitteilte, ist damit der Personalausfall mit den weiteren Krankheitsfällen deutlich höher als sonst zu dieser Jahreszeit. Bislang müssten Stationen aber nicht geschlossen werden, auch Versorgungsengpässe gebe es nicht. Operationen müssten nur in Einzelfällen verschoben werden, dann aber nicht wegen der Corona-Situation, sondern wegen allgemeiner Krankheitsausfälle. Insgesamt steige die Zahl der Corona-Patienten deutlich. Auf den Intensivstationen gebe es aber nur wenige.