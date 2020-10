Mehr Corona-Macht für den Bund? Kritik an Söder-Vorstoß

Die Forderung von CSU-Chef Markus Söder, zur Eindämmung der Corona-Pandemie mehr Kompetenzen auf den Bund zu übertragen, stößt auf ein geteiltes Echo. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dominik Spitzer, sagt auf BR-Anfrage zwar: "Über mehr Kompetenzen für den Bund und bundesweit einheitliche Regelungen können wir gerne reden." Gleichzeitig hält Spitzer den Vorstoß von Söder für einen "Hilferuf". Der Ministerpräsident versuche nun, "eigene Versäumnisse auf den Bund abzuschieben".

Der bayerische SPD-Fraktionschef Horst Arnold ist gegen mehr Kompetenzen für den Bund im Kampf gegen Corona. "Es gibt immer noch Dinge, die im Norden anders zu regeln sind als im Süden", sagt er auf BR-Anfrage. Wie Spitzer hält auch Arnold Söders Forderung für ein Eingeständnis: "Wer die ganze Zeit als Primus auftritt und sagt 'Bayern macht's besser', der muss sich damit auch eingestehen, dass er es nicht besser macht."

Streibl: "Nur im ausdrücklichen Einvernehmen"

Die Freien Wähler (FW), in Bayern Koalitionspartner der CSU, äußern sich zurückhaltend zu Söders Vorstoß. FW-Fraktionschef Florian Streibl warnt: "Angesichts der enorm steigenden Corona-Neuinfektionen droht Deutschland in einen ähnlichen Handlungsdruck zu geraten wie bereits Mitte März." Deshalb unterstütze seine Fraktion eine Verlängerung der Kompetenzen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Eine Ausweitung der Befugnisse des Bundes dürfe es aber "nur im ausdrücklichen Einvernehmen mit den Ländern" geben, betont Streibl.

Söder: Föderalismus stößt an seine Grenzen

Söder hatte heute am Rande der CSU-Vorstandssitzung in Nürnberg gefordert, für die Bekämpfung der Corona-Pandemie "mehr Rechte der Länder auf den Bund zu übertragen". Als Beispiel nannte der CSU-Chef nationale Sperrstunden. Zwar sei er ein überzeugter Föderalist, sagte Söder mit Blick auf die Machtverteilung zwischen Bund und Ländern. "Aber ich glaube, dass der Föderalismus zunehmend an seine Grenze stößt." Tatsächlich konnten sich die Ministerpräsidenten zuletzt nur in einigen Punkten auf ein einheitliches Vorgehen einigen.

Die von ihm angedachte Machtverschiebung in Richtung Bund müsste laut Söder "im beschleunigten Parlamentsverfahren passieren", nicht mit "wochenlangen Beratungen". Geschwindigkeit sei Trumpf. Als Ziel nannte der CSU-Chef "mehr Einheitlichkeit in Deutschland". Zudem könne man nicht "auf Dauer die gesamte Wirksamkeit der Corona-Maßnahmen der Verwaltungsgerichtsbarkeit übergeben".

Hartmann: Sonderwege vermeiden

Die Landtags-Grünen halten ein bundeseinheitliches Vorgehen in der Pandemie ebenfalls für den besseren Weg. Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann will nach eigenen Angaben auf diese Art "schwer nachvollziehbare Sonderwege" vermeiden - etwa das im Freistaat inzwischen ausgelaufene Beherbergungsverbot, das Hartmann als "klassische Söder-Fehlzündung" bezeichnet.

AfD-Fraktionssprecherin Katrin Ebner-Steiner wiederum teilt auf BR-Anfrage mit, dass aktuell keine nationale epidemische Notlage herrsche, weil die Sterblichkeitsrate und die Anzahl der Intensivpatienten nicht signifikant gestiegen seien. Sperrstunden seien zudem sinnlos und schadeten dem "ohnehin schon stark angeschlagenen Gastgewerbe".

Guttenberger: Kompetenz-Aufteilung "gut überlegen"

Derweil gibt es auch in den eigenen Reihen Zweifel an Söders Vorstoß, dem Bund mehr Handlungsspielraum beim Infektionsschutz zu geben. "Ganz bewusst haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes bestimmte Kompetenzen dem Bunde, dem Land und den Kommunen zugesprochen, um keine Machtkonzentration zuzulassen", sagt die CSU-Landtagsagbeordnete Petra Guttenberger, die auch Vorsitzende des Rechtsausschusses im Landtag ist, auf BR-Anfrage. Laut ihr sollte man sich daher "gut überlegen, welche Kompetenzen beim Bund, welche beim Land und welche sogar bei der Kommune anzusetzen sind".

Bereits seit dem Wochenende wird auch darüber diskutiert, ob die Corona-bedingten Befugnisse für das Bundesgesundheitsministerium über März 2021 hinaus verlängert werden sollen. Das Ministerium kann einige Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung ohne den Bundestag für ganz Deutschland festlegen - etwa Regelungen zum Reiseverkehr aus dem Ausland, zur Sicherstellung von Intensivbetten oder zum Anspruch auf Corona-Testungen. Für viele andere Aspekte sind dagegen die Bundesländer zuständig - etwa für Kontaktbeschränkungen oder das Ausmaß der Maskenpflicht.

Spitzer für "sofortige Beteiligung der Parlamente"

Eine zeitliche Verlängerung der Befugnisse für Bundesgesundheitsminister Spahn sieht die FDP-Fraktion kritisch. "Wir fordern die sofortige Beteiligung der Parlamente", betont Spitzer. Auch Grünen-Fraktionschef Hartmann sagt: "Von mir bekommt Minister Spahn keinen Freibrief zum Durchregieren." Stattdessen brauche es zwingend auch eine Debatte über alle Maßnahmen im Parlament.