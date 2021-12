Mehr Impfungen in Bayern – und Impfstoffmangel in Rosenheim

Blickt man auf die Deutschlandkarte mit den aktuellen Coronazahlen, liegt Bayern nach wie vor im kritischen Bereich. Doch die Zahl der Impfungen steigt stetig: Allein am Dienstag seien fast 150.000 Impfungen verabreicht worden, teilte das Gesundheitsministerium in München laut Deutscher Presse-Agentur mit. Zum Vergleich: In der Vorwoche waren es knapp 128.000 Impfungen gewesen.

Mehr Menschen in Bayern lassen sich gegen Corona impfen

Die Zahl der innerhalb einer Woche verabreichten Impfungen liegt ebenfalls deutlich höher: Waren es zwischen dem 15. und 21. November noch rund 499.000 verabreichte Dosen, so wurden vergangene Woche beinahe 792.000 ausgebracht. Die Zahl der Erstimpfungen innerhalb einer Woche habe sich mehr als verdoppelt, von 42.000 auf über 108.000 pro Woche.

Den größten Teil der momentan verabreichten Impfungen machen aber die Auffrischungen aus: In der letzten Novemberwoche haben mehr als 618.000 Menschen im Freistaat eine Booster-Impfung bekommen - ein Plus von fast 530.000 gegenüber der ersten Novemberwoche.

Problem-Region Rosenheim: Der Impfstoff wird knapp

Ein Landkreis allerdings bereitet den Behörden besondere Sorgen: Im Corona-Hotspot Rosenheim stockt die Impfkampagne, weil der Impfstoff knapp wird. Das Impfzentrum von Stadt und Landkreis erhalte derzeit viel zu wenige Dosen, teilten die beiden Kommunen am Mittwoch mit. Deshalb habe die Führungsgruppe Katastrophenschutz entschieden, bis zu den Feiertagen fast alle Sonderimpftage in der Region abzusagen. Nur so können die regulären Impftermine eingehalten werden.

Rosenheim hat bereits seit langem anhaltend hohe Inzidenzen. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt Rosenheim lag am Mittwoch nach Zahlen des Robert Koch-Instituts bei 908,9, im Landkreis bei 1103,8.

In den Arztpraxen stockt das Impfen

Weniger schnell geht das Impfen in den Arztpraxen vonstatten. Viele Patienten sind nicht einverstanden, wenn ihnen statt Impfstoff des Herstellers Biontech/Pfizer Impfstoff von Moderna angeboten wird. "Die Praxen sind zurzeit stark ausgelastet und der Wechsel von Biontech auf Moderna erzeugt bei vielen Patienten Erklärungsbedarf, was wiederum Zeit kostet, die wir eigentlich nicht haben", erklärt der Vorsitzende des Bayerischen Hausärzteverbands (BHÄV), Markus Beier laut dpa

Das Bundesgesundheitsministerium hatte Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt, unter anderem um sicherzustellen, dass eingelagerte Moderna-Reserven vermehrt bei Auffrischimpfungen eingesetzt werden, damit diese nicht ungenutzt verfallen.