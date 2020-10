Mehr Corona-Fälle in München: Ab heute verschärfte Regeln

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der bayerischen Landeshauptstadt steigt weiterhin stark an. Deshalb gelten ab Mittwoch in München wieder strengere Corona-Regeln. Die 7-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 53,7 und damit über dem Grenzwert.

Die folgenden verschärften Corona-Maßnahmen gelten ab Mittwoch bis einschließlich 27. Oktober:

Maskenpflicht in München

Von neun bis 23 Uhr gilt wieder eine Maskenpflicht in Teilen der Innenstadt - konkret in der kompletten Fußgängerzone, einschließlich Schützenstraße, Stachus, Marienplatz, Sendlinger Straße und Sendlinger-Tor-Platz sowie auf dem Viktualienmarkt und auf den Gehwegen im Tal.

Private Treffen mit fünf Personen

Treffen sind - egal ob privat, im Freien oder an einem Lokaltisch - nur noch mit bis zu fünf Personen oder mit Angehörigen des eigenen Hausstands, Partnern, Verwandten "in gerader Linie", Geschwistern und Angehörigen eines weiteren Hausstands erlaubt.

Feiern draußen und in Räumen

An Veranstaltungen wie Hochzeiten, Beerdigungen oder Vereinssitzungen dürfen in geschlossenen Räumen weiterhin 25 Personen teilnehmen. Unter freiem Himmel dürfen es aber nur noch 50 - also halb so viele wie momentan - sein.

Kein Alkohol nach 22 Uhr, an Hotspots auch am Wochenende

In der Gastronomie gilt ein Alkohol-Ausschankverbot nach 22 Uhr. Außerdem wird an den Wochenenden an den bekannten "Hotspots" Baldeplatz, Gärtnerplatz, Gerner Brücke, Wedekindplatz sowie an den Isarauen zwischen Reichenbachbrücke und Wittelsbacherbrücke wieder ein nächtliches Alkoholverbot ausgesprochen. Das betrifft den "To Go"-Verkauf ab 21 Uhr und den Konsum ab 23 Uhr bis sechs Uhr früh.

Keine Veränderungen bei Schulen und Kinderbetreuung

An den Schulen und bei der Kinderbetreuung bleibt es wie bisher bei "Stufe Gelb". Hier sei "derzeit kein erhöhtes Ausbruchsgeschehen zu verzeichnen", heißt es bei der Stadt. Aktuell sind 39 von rund 5.000 Schulklassen und 30 von 4.500 Kinderbetreuungsgruppen in Quarantäne.

Stadt weitet Testkapazität auf Theresienwiese aus

Die Kapazitäten der Corona-Testation auf der Theresienwiese werden noch einmal ausgeweitet. Ab Mittwoch können in der Station bis zu 1.300 Tests und ab Montag sogar bis zu 1.500 Tests durchgeführt werden. Bisher waren maximal 1.000 möglich.

Münchnerinnen und Münchner können nach vorheriger Online-Terminvereinbarung immer montags bis freitags zwischen acht und 20 Uhr sowie samstags und sonntags zwischen acht und 17 Uhr Abstriche machen lassen. Das Angebot ist kostenlos.