Mehr Bürokratie: Kinderärzte befürchten schlechtere Versorgung

Laut dem Berufsverband für Kinder- und Jugendärzte wendet eine durchschnittliche Praxis 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für "unsinnige" Bürokratie auf. Ein Beispiel: Bei Corona-Impfungen müssen zahlreiche Daten mehrfach erfasst werden, berichtet Dr. Wolfgang Landendörfer, Kinderarzt aus Nürnberg.

Hinzu kämen Beratungsgespräche, Krankschreibungen und Corona-Patienten. Das seien alles kleine Punkte, aber die würden sich zu einer langen Kette summieren. "Und diese lange Kette legt sich allmählich um unseren Hals. Wir haben das Gefühl, wir arbeiten nur noch für Bürokratie und offizielle Anforderungen. Die Zeit fehlt uns dann einfach für unsere Patienten".

Immer mehr medizinische Fachangestellte wandern ab

Daraus resultiert laut dem Berufsverband eine weitere Verknappung der medizinischen Versorgung. Aktuelle Untersuchungen würden demnach zeigen, dass bereits heute in jeder zweiten Kinder- und Jugendarztpraxis medizinisches Fachpersonal fehlt. Die Arbeitsbelastung sei immens, betont auch der Kinder- und Jugendarzt Landendörfer.

Seine Praxismanagerin Sonja Mizich spürt, wie die Arbeit, die ihr eigentlich viel Spaß macht, sie zunehmend auslaugt. "Gestern hatten wir während acht Stunden Sprechzeit 180 Patienten. Man ist am Abend fertig. Man kommt nach Hause und hat auch für die Familie nicht mehr viel Energie. Also wenn das die ganze Woche so durch geht und man immer mehr Patienten versorgen muss, mehr Leistung bringen muss, mehr Bürokratie erledigen muss, dann macht mich das schon fertig."

Berufsverband fordert mehr Geld

Letztendlich muss so eine Kinderarztpraxis aber auch wirtschaftlich arbeiten. Aber nur über mehr Patienten kann die Praxis genügend erwirtschaften, um die Inflation auszugleichen. Ein Teufelskreis, der weder gut für die Patienten noch für das medizinische Personal ist.

Dazu kommt noch, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) weitere finanzielle Einschnitte plant, um die Finanzen der gesetzlichen Krankenkassen zu stabilisieren. Unter anderem geht es um die geplante Abschaffung der Neupatientenregelung. Die war erst vor einigen Jahren eingeführt worden und gibt den niedergelassenen Ärzten finanzielle Anreize, wenn sie neue Patienten aufnehmen.

Ein andere große Forderung ist die Abschaffung des sogenannten individuellen Leistungsbudgets. Denn Ärzte werden nicht pro Untersuchung oder Behandlung bezahlt. Stattdessen erhalten sie pro Quartal eine Summe, die sie in der Arztpraxis abrechnen können. Wenn sie darüber hinaus arbeiten, werden sie dafür nicht mehr vergütet.

Protestaktion am 10. Oktober

Die Verknappung von finanziellen Mitteln für geleistete Arbeit und die mangelnde Unterstützung und Anerkennung durch die Politik sorge nur für immer mehr Belastung, so Kinderarzt Landendörfer. "In den letzten zehn Jahren sind die Ärztegehälter vergleichsweise immer hinter der allgemeinen Lohnentwicklung deutlich zurückgeblieben und auch oft unterhalb der Inflation. In Zeiten der Starkinflation, wie wir sie jetzt haben, kommt da nochmal so eine Dynamik rein, wie sie nicht mehr leistbar ist".

Die Politik müsse das verstehen und reagieren, aber auch die Patienten müssten über die aktuelle Situation aufgeklärt werden, denn auch sie sind betroffen – denn mehr finanzieller Druck bedeute auch "weniger Zuwendungen, weniger Zeit durch den Arzt, vielleicht auch ein höheres Fehlerrisiko", so Landendörfer. Um sich Gehör zu verschaffen werden deshalb am Montag, 10. Oktober, viele niedergelassene Praxen für zwei Stunden schließen. Von 10.00 bis 12.00 Uhr finden dann keine Behandlungen statt.