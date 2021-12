Mehr Bürgerbeteiligung beim Bürgerspitalgelände in Amberg

Was soll mit dem Bürgerspital-Areal passieren? Darüber soll ein Gremium aus 40 Ambergerinnen und Ambergern entscheiden. Per Losverfahren und nach den Gesichtspunkten Alter, Geschlecht und Bildungsstand soll das neue Gremium vom Einwohnermeldeamt ausgewählt werden. Die Stadt Amberg geht damit völlig neue Wege.

OB zeigt sich optimistisch

Bei der Diskussion darüber, wie das neue Gremium aussehen soll, wurden im Stadtrat immer wieder Stimmen laut, dass ein durch Zufall ausgewähltes Gremium keine Ahnung von der Materie haben könnte. Oberbürgermeister Michael Cerny dagegen sieht in diesem Umstand Chancen. "Es kann ein Vorteil sein, wenn jemand unbedarft an die Sache herangeht. Die Voraussetzung ist aber, dass zuvor immer Information erfolgt und es Experten gibt, die den Bürger bei seiner Meinungsbildung unterstützen."

Ähnlich optimistisch gestimmt ist auch der Kreisvorsitzende der Amberger Grünen, Hans-Jürgen-Bumes. "Ich schätze in spätestens eineinhalb Jahren könnten aus dem neuen Gremium Ergebnisse vorliegen, die wir dann weiterbearbeiten können", sagt er dem Bayerischen Rundfunk am Donnerstag.

Skepsis seitens der Bürgerinitiative

Die Rolle der beratenden Experten soll unter anderem der Bürgerinitiative "Menschengerechte Stadt Amberg" zukommen. Für die Bürger war dieser Verein bisher die einzige Möglichkeit, sich an den Entscheidungen über das Bürgerspitalareal zu beteiligen. Die Entscheidung des Stadtrats, diese Rolle dem kommenden Bürgergremium zukommen zu lassen und das dann "mehr Bürgerbeteiligung" zu nennen, sieht Wolfgang Schimmel von der Initiative skeptisch. "Wenn man bedenkt, dass 3.000 Menschen für das Bürgerbegehren unterschrieben haben und etwa 9.000 für den Bürgerentscheid gestimmt haben, dann ist es nicht in Ordnung, wenn die Stadt dieses Engagement einem Gremium anvertraut, dass zufällig zusammengesetzt ist."

Darüber hinaus bestehe die Gefahr, dass die Initiative, die maßgeblich daran beteiligt gewesen sei, die bisherigen Pläne des Stadtrats über einen Gebäudekomplex mit Einkaufszentrum zu verhindern, auf diese Weise in die Ecke gedrängt werden könnte.

Der Investor ist abgesprungen

Was mit dem Gelände des ehemaligen Bürgerspitals geschehen soll, ist in der Stadt Amberg seit Jahren ein großes Thema. Zuerst sollte auf dem Platz ein Neubau mit circa 50 Wohnungen, Einkaufsmöglichkeiten, Dienstleistern und einer Tiefgarage entstehen. Nach großem Protest und einem Bürgerentscheid im September stimmten 63,7 Prozent der Wähler gegen die sogenannte "Brutalarchitektur" in der Fußgängerzone.

Vor Kurzem zog sich dann auch noch der Investor von dem Vorhaben zurück, einen Neubau auf dem Gelände entstehen zu lassen. "Es ist ein bisschen traurig, weil wir mit dem Investor eine gute Zusammenarbeit hatten", so Michael Cerny.

Ob die ausgelosten Bürger überhaupt gewillt sind, bei einem solchen Gremium mitzumachen, das ist bis jetzt noch offen. Etwa drei bis sechs Monate soll die Aufstellung dauern. Am 20. Dezember wird im Amberger Rathaus erneut über das kommende Bürger-Gremium beraten.