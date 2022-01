Mehr bezahlbare Wohnungen: Wege aus dem Wohnraummangel

"Die Förderung des Baues billiger Volkswohnungen ist Aufgabe des Staates und der Gemeinden." So steht es in Artikel 106 der Bayerischen Verfassung von 1946. Günstigen Wohnraum zu schaffen ist also kein neues Problem unserer Zeit, sondern ein politischer Dauerbrenner. Doch woran hakt es? Von den bayerischen Landtagsfraktionen kommen ganz unterschiedliche Lösungsansätze.

BayernHeim mit magerer Zwischenbilanz

2018 hat Ministerpräsident Markus Söder 10.000 neue Wohnungen bis 2025 angekündigt. Dafür hat der Freistaat die staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim gegründet. Die soll für untere und mittlere Einkommensgruppen Wohnraum schaffen. Neueste Zahlen, die dem BR exklusiv vorliegen, zeigen nun, dass die BayernHeim derzeit noch zurückbleibt hinter den einst geschürten Erwartungen. BR24 berichtete darüber.

Grüne: Freistaat muss günstiger verkaufen

Söders Ziel sei von Anfang an unrealistisch gewesen, sagt Jürgen Mistol von den Grünen im Landtag. Für ihn steht fest: Schon die Rahmenbedingungen bei der BayernHeim stimmen nicht. Denn die BayernHeim soll insbesondere staatliche Grundstücke bebauen. Doch sie muss diese zum Verkehrswert erwerben. Das sei oft unrentabel für die staatliche Wohnungsbaugesellschaft.

Konkret fordert der Grünen-Politiker daher: "Es ist dringend notwendig, dass auch der Freistaat staatliche Grundstücke günstiger für den gemeinwohlorientierten Wohnungsbau zur Verfügung stellen kann." Da sperre sich jedoch die CSU bislang.

SPD: Konkurrenz zu den Kommunen verhindern

Die wohnungspolitische Sprecherin der SPD, Natascha Kohnen, fordert eine Auflistung der staatlichen Flächen. Denn die Frage "Wo kann ich überhaupt bauen?" sei bislang nicht geklärt. Dabei soll sich die Bayerische Bauministerin, Kerstin Schreyer (CSU), auch kreative Ideen überlegen, rät Kohnen. Man könnte zum Beispiel auch über öffentlichen Parkplätzen Wohnungen bauen.

Ein weiteres Problem sieht die SPD-Politikerin in der Konkurrenz zwischen der BayernHeim und den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Die BayernHeim bräuchte einen eigenen Fördertopf – anstatt sich aus den Fördertöpfen der Kommunalen zu bedienen. "Die BayernHeim nimmt den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften das Geld weg", so Kohnen.

FDP: "Bayernheim auflösen"

Das sieht auch die FDP als großes Problem. "In den letzten drei Jahren wurde auf keinem einzigen staatlichen Grundstück eine einzige Wohnung errichtet", moniert der Baupolitiker Sebastian Körber. Stattdessen würden für hohe Summen Wohnungen gekauft. Die Landtags-FDP fordert deshalb, die BayernHeim aufzulösen und stattdessen kommunale oder kirchliche Wohnungsbaugesellschaften oder Genossenschaften zu bezuschussen.

Auch AfD würde "BayernHeim beerdigen"

Der baupolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Franz Bergmüller, setzt ebenfalls auf die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften. Die BayernHeim hält er für überflüssig. "Wenn ein Projekt nicht das bringt, was man sich davon verspricht, muss man es beerdigen", so Bergmüller.

Um mehr Wohnungen bauen zu können, fordert die AfD unter anderem ein Baurecht für Wohnungen in Gewerbegebieten und die Möglichkeit, höher zu bauen. Allein mit Aufstockungen und Ausbauten könnten laut AfD ohne wesentlichen Flächenverbrauch 1,2 Millionen neue Wohnungen geschaffen werden.

Bauministerin Schreyer weist Vorwürfe zurück

Bayerns Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) weist die Vorwürfe der Opposition zurück: "Wer die BayernHeim jetzt für gescheitert erklärt, nachdem sie gerade einmal gut drei Jahre existiert, und ihre Zerschlagung fordert, ist auf dem Holzweg." Schreyer räumt zwar ein, dass der Start etwas gedauert habe. Jetzt habe die Wohnungsbaugesellschaft aber erheblich an Fahrt aufgenommen. Mehrere Projekte seien in Planung. Und BayernHeim baue künftig auch auf staatlichen Grundstücken: "In Fürth entstehen auf einem bisher als Parkplatz genutzten Grundstück an der Lange Straße 99 Wohnungen."

Außerdem sieht Schreyer die Kommunen in der Pflicht. Planungsrecht habe letzten Endes die Stadt, und die entscheide, wie schnell oder langsam sie die Anträge für neue Bauten behandle. Als Beispiel nennt die Bauministerin das Gelände der ehemaligen McGraw-Kaserne in München-Giesing. Nach wie vor ist nicht klar, wann dort gebaut werden kann.

Kommunen oder Freistaat: das "Schwarzer Peter-Spiel"

Ein "unerträgliches" Schwarzer-Peter-Spiel ist das für den Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter. "Es bringt überhaupt nichts, wenn Frau Schreyer jetzt wieder, um ihre schlechten Zahlen zu rechtfertigen, mit dem Finger auf die Kommunen zeigt." Im konkreten Fall McGrawKaserne-Ost warte die Stadt noch auf den Bauantrag des Freistaats. Reiter kontert: "Mein Rat an die bayerische Staatsregierung (…): Lösungen suchen und keine Spiegelfechterei betreiben!"

Freie Wähler sehen Handlungsbedarf

Sogar der Koalitionspartner, die Freien Wähler, üben Kritik an der Zwischenbilanz der BayernHeim – wenn auch nur vorsichtig. "Die bisher unternommenen Schritte zur Schaffung von mehr Wohnraum gehen in die richtige Richtung", teilt Hans Friedl, der baupolitische Sprecher der Freien Wähler im Landtag mit.

"Wir sehen Handlungsbedarf, die bisher unternommenen Anstrengungen weiter zu verstärken." Friedl kündigt mehrere Initiativen an, die die Fraktion demnächst in den Landtag einbringen werde. Und er verweist nicht nur an die Kommunen, sondern auch an den Bund. Der müsse für Planungssicherheit sorgen, damit Bauherren überhaupt investierten.

Fazit: Baustellen auf allen Ebenen

Vom Bund, über den Freistaat bis hin zur Gemeinde: Wenn es um den Bau günstiger Wohnungen geht, sehen die Politiker die Verantwortung also oft auf einer anderen Ebene. Das große Problem, so wird deutlich, ist am Ende schlicht das Geld, um teure Grundstücke kaufen und darauf günstigen Wohnraum schaffen zu können.

"Wenn der Freistaat mehr Wohnungen will, dann müsste er die Mittel für den geförderten Wohnungsbau erhöhen", fasst der Direktor des Verbands Bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW), Hans Maier, zusammen. Und die Wohnungen müssten langfristig gebunden sein, um Spekulationen von Investoren zu verhindern, so Maier.

Das sieht Saskia Gränitz, Soziologin an der Ludwig-Maximilians-Universität genauso: "Das Problem besteht nicht nur darin, dass Bauziele nicht erreicht werden. Die Frage ist auch, ob hier nachhaltig leistbarer Wohnraum geschaffen wird." Sozialwohnungen sollten dauerhaft bestehen bleiben und nicht nach ein paar Jahren aus der Förderung fallen, rät Wissenschaftlerin Gränitz. Denn wenn die Preisbindung falle, würden die Wohnungen auf dem freien Markt landen und Mieter und Mieterinnen wären wieder mit Wohnungsnot konfrontiert.

Gränitz rät daher der Politik, ganz neue Wege zu gehen. Das Stichwort heißt "Neue Wohnungsgemeinnützigkeit". Dabei geht es darum, Gemeinnützigkeit als Grundprinzip sozialen Bauens festzulegen, um dauerhaft leistbaren Wohnraum zu schaffen, der nach Ansicht der Soziologin bis in die Mittelschicht hinein dringend gebraucht wird. "Hierfür bräuchte es den politischen Willen, einen Wohnungssektor fernab des Marktes zu schaffen", so Gränitz.