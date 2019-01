Mehr Besucher im Nürnberger Tiergarten

Auch die Zahl der Dauerkarten sei gestiegen und der Förderverein „Tiergartenfreunde Nürnberg e.V.“ habe mehr Mitglieder gewonnen, teilte Tiergartendirektor Dag Encke mit.

Generationenwechsel im Tiergarten

Knapp 900 Tierpatenschaften brachten über 150.000 Euro an Spenden. Im Tierbestand fanden im vergangenen Jahr einige Generationswechsel statt. Bei den Delphinen, Gorillas, Löwen und Giraffen gab es aufgrund des sehr hohen Alters mehrere Todesfälle.

Tiergarten soll moderner werden

Als großen Erfolg wertet Encke die Gründung einer Kolonie ganz kleiner Tiere. Der Tiergarten hat als einer der wenigen Tiergärten weltweit eine Blattschneiderameisen-Kolonie ansiedeln können. Im Ausblick auf 2019 kündigte Encke an, dass der Tierpark modernisiert und saniert werden soll. Außerdem wurde das Zootier des Jahres 2019 bekannt gegeben: der Gibbon. Die kleinen Menschenaffen stünden symbolisch für die Ausrottung der kleinen Säugetiere in Südostasien, so die Begründung.