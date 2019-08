Mehr Besucher auf der Ostbayernschau

Die Ostbayernschau auf dem Gäubodenvolksfest ist nach 10 Tagen mit einem kleinen Besucherplus zu Ende gegangen. Wie der Geschäftsführer der Straubinger Ausstellungs-GmbH, Roman Preis, dem Bayerischen Rundfunk sagte, werde die Besucherzahl von 440.000 im vergangenen Jahr heuer voraussichtlich mindestens erreicht oder möglicherweise sogar übertroffen. Die genaue Zahl gibt Oberbürgermeister Markus Pannermayr noch bekannt.

Gut besucht bei idealem Wetter

Bis auf einen Regentag herrschte fast täglich ideales Volksfestwetter mit bedecktem Himmel um die 20 Grad. An beiden Sonntagen sowie dem Feiertag Mariä Himmelfahrt war die Ostbayernschau herausragend gut besucht, so Roman Preis. Auch am Freitag, dem Brückentag, kamen besonders viele Besucherinnen und Besucher.

Aussteller sehr zufrieden

Die Ostbayernschau in Straubing gilt als eine der besucherstärksten Verbrauchermessen in Deutschland. In einer Zufallsumfrage des Bayerischen Rundfunks zeigten sich die Aussteller mit dem Interesse des Publikums und den Umsätzen sehr zufrieden.

Gäubodenvolksfest endet heute mit Feuerwerk

Das Gäubodenvolksfest dürfte wieder rund 1,45 Millionen Gäste erreichen. Zum Abschluss gibt es einen Familiennachmittag mit vergünstigtem Fahrpreis für Kinder. Den fulminanten Schlusspunkt setzt traditionell das Feuerwerk am späten Abend.