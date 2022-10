Mehr Belastung in Mainfrankens Kliniken – nicht nur wegen Corona

Die unterfränkischen Kliniken verzeichnen derzeit eine höhere Auslastung, wie BR-Recherchen zeigen. Das liegt unter anderem an den steigenden Corona-Zahlen und an krankheitsbedingten Personalausfällen. Auf BR-Anfrage teilt etwa das Universitätsklinikum Würzburg mit, dass dort aktuell 43 Patienten mit Covid-Nachweis betreut werden, davon vier auf den Intensivstationen (Stand: 6.10.22). Vor einem Monat gab es nach Angaben des Klinikums rund 30 Patienten. "Die Herbstwelle läuft also an", so der Sprecher der Uniklinik.

Zudem gibt es dort auch Ausfälle bei den Mitarbeitern: "Aktuell befinden sich 44 Mitarbeiter in Isolation, in der Vorwoche waren es 57." In der Sommerwelle habe es zeitweise sogar bis zu 200 Ausfälle gegeben. Aber auch jetzt sei jeder Personalausfall eine Belastung.

Mehr Patienten in der Notaufnahme

In der Notaufnahme sei die Belastung ebenfalls deutlich angestiegen: "Die Notfallversorgung ist weiterhin gesichert, aber die Belastung steigt merklich an", teilt der Sprecher dem BR mit. Das sei auch darauf zurückzuführen, dass mehr Patienten aus anderen Regionen als Notfall in die Uniklinik kämen, da an den dortigen Kliniken die Kapazitäten eng seien.

Schweinfurter Klinik spürt Auswirkungen von Corona

Ähnlich ist die Lage in Schweinfurt: Die Auswirkungen von Corona seien spürbar. Aktuell würden die Zahlen steigen, was neben der Mehrbelastung auch zu Personalausfällen führe. Das teilt die Pressestelle des Leopoldina-Klinikums auf BR-Anfrage mit. Auch die zentrale Notaufnahme des Krankenhauses habe deutliche Mehrbelastungen zu bewältigen. Es gebe derzeit neben Patienten, die der Rettungsdienst bringe, auch viele, die sich wegen langer Wartezeiten für Facharzttermine für die Notaufnahme entscheiden würden, so die Sprecherin der Klinik.

Personalsituation in Aschaffenburg-Alzenau spitzt sich zu

Das Klinikum Aschaffenburg-Alzenau berichtet dem BR ebenfalls von Krankheitsausbrüchen unter den Mitarbeitern. Die ohnehin schon angespannte Personalsituation würde sich dadurch noch mehr zuspitzen. "Einen Anstieg nehmen wir seit etwa vier Wochen wahr, seit etwa zwei Wochen deutlich. Sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Patienten steigt die Anzahl der Covid-Infektionen an", so das Klinikum.

Dr. Uwe Pfeiffle, stellvertretender Vorstand der Klinik Kitzinger Land, sagte auf BR-Nachfrage: "Wir sitzen alle im gleichen Boot". Eigentlich habe die Klinik 190 Betten, davon musste sie aber aufgrund von Personalengpässen 35 Betten abmelden. Und von den noch verfügbaren 155 Betten seien aktuell bereits 141 belegt (Stand 7.10.2022), so Pfeiffle. Das Bild sei an vielen Kliniken ähnlich, viele müssten Betten abmelden.

Kitzinger Klinik klagt über Pflegepersonal-Untergrenzen-Verordnung

An der Kitzinger Klinik fallen Pfeiffle zufolge derzeit viele Mitarbeiter wegen Krankheit aus, aber nur wenige von ihnen wegen einer Corona-Erkrankung. Eine große Hürde für die Klinik sei zudem die sogenannte Pflegepersonal-Untergrenzen-Verordnung. Diese regle, wie viele Patienten ein Mitarbeitender betreuen darf. Früher wären dies im Tagdienst zweieinhalb gewesen, nun seien es zwei. So könne die Klinik mit derselben Mitarbeiteranzahl nun weniger Patienten betreuen, obwohl deren Betreuungsbedarf je nach Erkrankung stark variiere, so Pfeiffle – das Personal sei müde von diesen Regelungen.