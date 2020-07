Mehr Barrierefreiheit: Würzburger Verein will Legorampen bauen

Das Ziel des Würzburger Vereins ist es, bis zum Sommer 2021 - also innerhalb eines Jahres - insgesamt zehn Legorampen zu bauen. Diese Rampen sollen an Eingängen von Apotheken, Läden oder Cafés in der Würzburger Innenstadt aufgestellt werden, die eine Schwelle oder Stufe im Eingangsbereich haben.

Rampen nicht als Dauerlösung, aber "mehr als ein Gag"

Wie Michael Gerr von der WüSL-Beratungsstelle in der Spiegelstraße dem BR sagte, seien diese Rampen "dann nicht unbedingt als Dauerlösung gedacht", sondern sollten ein buntes Signal für mehr Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sein - "in der Hoffnung, dass später mal eine dauerhafte Rampe an die Stelle unserer Legorampe kommt". Aber die Rampen vor den etwa zehn Zentimetern hohen Schwellen und Bordsteinen sollten durchaus "mehr sein als ein Gag", so Michael Gerr, der selbst im Rollstuhl sitzt. "Die Rampen sollen mit dem Rollstuhl oder einem Rollator auch tatsächlich befahrbar und belastbar sein."

Erfahrungswerte aus Projekten in Hanau und Köln

Für eine Rampe würden jeweils etwa 1.000 Legosteine gebraucht, schätzt Michael Gerr. Besonders zum Rampenbau geeignet seien die sogenannten Basissteine mit 4 × 2 Noppen. Erfahrungswerte hat der Würzburger Verein im Austausch mit ähnlichen Rampenprojekten gesammelt, die bereits in Hanau und Köln verwirklicht wurden. Derzeit steht das Würzburger Projekt im Kontakt mit dem Ordnungsamt der Stadt, um die Bedingungen für mögliche Rampen auszuloten.

Erste Sammelbox für Legostein-Spender in Würzburger Café

Die erste Rampe soll in der Nähe des Beratungsbüros in der Spiegelstraße entstehen. Dazu müssen aber erstmal die nötigen Steine her. Eine erste Sammelbox ist nun im "Viertelcafé" in der Sedanstraße im Stadtteil Zellerau aufgestellt worden.