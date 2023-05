Spaß für alle: Barrierefreies Karussell eingeweiht

Einmal mit der großen Schaukel durch die Luft zu schwingen, sich einmal im Karussell um die eigene Achse zu drehen - für Kinder mit Behinderung ist das auf vielen Spielplätzen kaum möglich. Denn nur jeder fünfte ist wenigstens zum Teil barrierefrei gestaltet, das hat eine Studie der "Aktion Mensch" offengelegt.

Der Bezirk Schwaben möchte dagegen etwas unternehmen. Der Spielplatz am Volkskundemuseum Oberschönenfeld im Landkreis Augsburg ist in großen Teilen bereits barrierefrei gestaltet und wird nun erweitert. Bezirkstagspräsident Martin Sailer (CSU) hat dort ein neues Karussell für kleine Rolli-Fahrer eingeweiht.

So funktioniert das Rollstuhl-Karussell

Für die Buben und Mädchen ist es eine große Sache: Sie können ab sofort im Rollstuhl sitzend mit anderen Kindern im Karussell mitfahren. Möglich wird das durch einen besonderen Haltebügel, der den Rollstuhl mit einem Griff arretiert und sichert. Das Karussell ist außerdem flach in den Boden eingelassen, ganz ohne störende Stufen - eine große Erleichterung für Kinder und Eltern.

Was den Spielplatz in Oberschönenfeld besonders macht

Auf der großen Wiese neben dem Museum Oberschönenfeld gibt es bereits mehrere Spielmöglichkeiten für Kinder mit Handicap: eine behindertengerechte Wippe, eine barrierefreie Tischtennisplatte und einen extra gestalteten Zugang zum nahegelegenen Bach mit Wasserpumpe und Drehrad. Außerdem sind die Eingangsbereiche und ein WC barrierefrei und alle Hauptwege auch für Rollstuhlfahrer geeignet. Wichtig bezüglich der Definitionen: "Barrierefrei" ist nicht mit "komplett rollstuhlgerecht" gleichzusetzen - wie häufig angenommen -, sondern konzentriert sich grundsätzlich auf die Fähigkeiten der Kinder.

Nur wenig barrierefreie Spielplätze – gerade auf dem Land

Für Kinder mit Behinderung sind Spielplätze nämlich vielerorts eher Hindernis als ein Ort zum Toben. Die "Aktion Mensch" hat 1.000 Spielplätze in Deutschland überprüft und kommt zu dem Ergebnis, dass fast 80 Prozent davon so gestaltet sind, dass Kinder mit Behinderung sie nicht nutzen können. Eine weitere Erkenntnis: Je größer die Kommune und je höher die Bevölkerungsdichte, desto besser die Bewertung der Spielplätze - es gibt also ein Stadt-Land-Gefälle. Der Spielplatz in Oberschönenfeld, mitten auf dem Land, hat also auch in diesem Punkt Vorbild-Charakter.