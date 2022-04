Mehr Bäume und Grün: Ein "Schwamm" mitten in der Nürnberger City

Seit Jahren diskutieren die Stadträte und Planer über die Neugestaltung des Obstmarkts in Nürnberg. Direkt neben dem Hauptmarkt gelegen, gehört er zur sogenannten "guten Stube" der Stadt. Derzeit sieht der Platz allerdings noch eher aus wie das unaufgeräumte Hinterzimmer. Das soll sich ab dem Jahr 2024 ändern. Dann wird der Umbau beginnen. Wie der Platz künftig aussehen soll, haben die Stadträtinnen und Stadträte nun beschlossen.

42 Bäume werden neu gepflanzt

Die Pläne orientieren sich jetzt an den Herausforderungen des Klimawandels speziell für Städte. Sie werden heißer und trockener. Für die Planer bedeutet das, dass der Platz grüner werden muss. Zusätzlich zu den zwölf Bäumen, die bisher schon auf dem Obstmarkt wachsen, werden 42 neue gepflanzt. Doch das ist in der Innenstadt nicht so einfach, wie Baureferent Daniel Ulrich erklärt. Denn im Untergrund sind so viele Röhre und Leitungen verlegt, dass kaum Platz für Wurzeln ist.

Leitungen werden neu geordnet

Dieses Leitungsgewirr unter dem Obstmarkt soll neu geordnet werden. Das ist aufwändig. Aber es gibt dadurch die Möglichkeit, das Prinzip der "Schwammstadt" zu verwirklichen. Das bedeutet, dass das Regenwasser künftig nicht mehr in den Kanal abfließen soll. Sondern es wird wie in einem großen Schwamm im Untergrund des Platzes gespeichert. Der Regen versickert und so können die Bäume und Grünflächen bewässert werden können.

Pflasterfugen lassen Wasser durch

"Das Entwässerungskonzept ist für zentrale Innenstadtbereiche neu, innovativ und wegweisend", sagt der Baureferent. Bisher ist der Obstmarkt eine mit Asphaltflicken durchzogene Pflasterwüste. Auch der neue Obstmarkt wird gepflastert sein. Allerdings sind die Fugen zwischen den Steinen offen, damit das Wasser versickern kann. Nur dort, wo Busse und Autos fahren, werden die Fugen mit Beton gefüllt. Sonst würde das Pflaster den Belastungen nicht standhalten.

Weniger Platz für Autoverkehr

Geplant ist auch, dass der Obstmarkt künftig verkehrsberuhigt werden soll. Das heißt, die Fahrbahnen werden schmäler und die Zahl der Parkplätze sinkt. "In Anbetracht der vielfältigen Nutzungen des Obstmarkts sind einer Entsiegelung von Flächen leider Grenzen gesetzt", bremst Baureferent Daniel Ulrich die Forderung nach noch mehr Grün. Etwa 40 Prozent des Areals seien für Fahrbahnen, Zufahrten und Taxen erforderlich. Dazu kommen Flächen die beispielsweise für Märkte notwendig sind. Ulrich: "Der Obstmarkt ist ein Stadtplatz, kein Park."

Die Gesamtkosten für die Umgestaltung des Areals betragen etwa elf Millionen Euro. Rund 60 Prozent der Kosten werden vom Bund im Rahmen der Städtebauförderung übernommen. Die Stadt Nürnberg rechnet mit einem Baubeginn ab dem Jahr 2024.