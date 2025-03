Mehr Autounfälle wegen Drogen: Herrmann will Cannabis verbieten

Andrea di Bella vom Deutschen Hanfverband kifft regelmäßig. Er pflanzt selbst an. Bekifft würde er aber nicht Auto fahren, sagt er gegenüber dem BR-Politikmagazin "Kontrovers". Trotzdem findet er die Angst vor Unfällen durch Cannabis übertrieben: "Beim Alkohol entsteht eine höhere Risikobereitschaft, während beim Cannabis die Leute eher langsamer fahren und vorsichtiger." Aber vielleicht seien Autofahrer dann auch nicht mehr so schnell in ihrer Reaktionsfähigkeit, räumt di Bella ein.

Hälfte der Verkehrsunfälle unter Drogeneinfluss geht auf Cannabis zurück

In ganz Bayern wurden 2024 bei Verkehrskontrollen 27 Prozent mehr Fahrer unter Drogen erwischt - mehr als 50 Prozent davon hatten gekifft. Für München meldet die Polizei, dass die Zahl derjenigen, die bekifft beim Fahren erwischt werden, innerhalb eines Jahres um 52 Prozent gestiegen ist. Ähnliche Zahlen gibt es bei den Verkehrsunfällen: Etwa die Hälfte der angestiegenen Drogenunfälle geht auf das Konto von Cannabis.

Auch der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann bestätigt im Interview mit "Kontrovers" diese Zahlen: "Was wir aktuell hinsichtlich des Straßenverkehrs beobachten, ist, dass leider viel zu viele Cannabiskonsumenten unterschätzen, was das im Hinblick auf ihre Verkehrstüchtigkeit anrichtet. Das zeigen eindeutig die Zahlen in Bayern, dass die Zahl derjenigen, die mit Cannabis am Steuer sitzen, gestiegen ist."

Wie sehen die Unfallzahlen seit der Cannabis-Legalisierung vor einem Jahr aus? Das BR-Politikmagazin "Kontrovers" fragt in allen Bundesländern nach. Fast überall gibt es mehr Unfälle nach Drogenkonsum. Doch gilt das auch für Cannabis? Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg, Berlin und NRW sehen das so, während Rheinland-Pfalz weniger Kiffer-Unfälle meldet. Der Rest hat die Daten nicht erhoben.

Im Video: Kontrovers-Interview mit Joachim Herrmann (CSU)