Mehr Auerhühner im Nationalpark Bayerischer Wald

Der Bestand an Auerhühnern in den Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava ist in den vergangenen Jahren leicht gewachsen. Das hat eine Studie ergeben, deren Ergebnisse jetzt vorgestellt wurden. Die Zählmethode war dabei recht ungewöhnlich.