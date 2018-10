Mehr arme Senioren in Nürnberg erwartet

Die Stadt Nürnberg rechnet mit einer steigenden Anzahl an mittellosen Senioren. Immer mehr Rentner werden auf staatliche Unterstützung angewiesen sein, geht aus dem seniorenpolitischen Konzept der Stadt Nürnberg hervor. Derzeit sind bereits sechs Prozent der Rentner auf Grundsicherung angewiesen, die meisten davon sind Frauen.

Offene Treffpunkte für Senioren

Um diese zu unterstützen, sollen in mehreren Stadtteilen offene Treffpunkte für materiell benachteiligte Seniorinnen und Senioren aufgebaut werden. Derzeit gibt es zwei städtische Seniorentreffes in der Stadt, den Heilig Geist Treff in der Innenstadt und den Treff Bleiweiß in der Südstadt. Hier gibt es bereits vergünstigten Mittagstisch und Informationsvorträge für Ältere mit wenig Geld. Auch andere Träger bieten Seniorentreffs an.

Senioren sollen am gesellschaftlichen Leben teilnehmen

Mit dem seniorenpolitischen Konzept will die Stadt Nürnberg erreichen, dass ältere Stadtbewohner möglichst lange am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das Konzept wurde im Sozialausschuss der Stadt vorgestellt.