Mehr Arbeitslose in Schwaben - aber auch mehr Stellen

Im August waren in Schwaben 34.206 Menschen ohne sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz, wie die Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt hat. Das waren 896 mehr als im Juli, aber 8.032 weniger als im August vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg von Juli auf August um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Ralf Holtzwart, der Chef der bayerischen Arbeitsagenturen, betonte: "Das ist zwar ein leichter Anstieg, aber der ist personalbedingt und das wird sich im Herbst wieder umkehren."

Viele offene Stellen in Schwaben

Normalerweise steigt die Arbeitslosigkeit in einem August deutlicher, weil sich nach dem Ende des Ausbildungsjahres und des Sommersemesters viele jüngere Menschen arbeitslos melden. Allerdings werde dieser Effekt dieses Jahr durch andere Entwicklungen kompensiert, erklärte Ralf Holtzwart. So sei die Zahl der gemeldeten Stellen im Vergleich zum Vormonat und zum Vorjahr weiter gestiegen. Im Vorjahresvergleich ist die Arbeitskräftenachfrage in Schwaben sogar mehr als doppelt so hoch wie im August 2020.

Der Sommertourismus schafft Arbeitsplätze

Außerdem profitieren die touristisch geprägten Regionen in Schwaben vom Sommertourismus. In diesen Regionen blieb die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat unverändert. In Lindau ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte sogar deutlich zurückgegangen.

Augsburg hat die höchste Arbeitslosen-Quote

Mit 6,0 Prozent hat die Stadt Augsburg die schlechteste Arbeitslosenquote im Regierungsbezirk. Der Landkreis Günzburg hat mit 2,1 Prozent den besten Wert vorzuweisen.

Deutlich mehr Ausbildungsstellen als Azubis

Auf dem Ausbildungsmarkt stehen den fast 1.300 (1.293) unversorgten Ausbildungssuchenden aktuell 4.788 unbesetzte Ausbildungsplätze gegenüber. Somit kommen auf einen Jugendlichen fast vier freie Ausbildungsstellen. Wie im Rest von Bayern sind auch hier vor allem der Handel, das Verarbeitende Gewerbe und die Baubranche auf der Suche nach Auszubildenden.