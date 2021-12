Mehr Anrufe bei Nürnberger Radikalisierungs-Hotline

Die Radikalisierungs-Beratungsstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg bietet Hilfe an, wenn Eltern, Lehrer, Verwandte oder Freunde, befürchten ein Kind, Freund oder Schüler könnte sich islamistisch radikalisieren. Im Jahr 2021 hat diese Anlaufstelle deutlich mehr Anrufe registriert.

224 Anrufe zu Fragen der Radikalisierung

Wie eine BAMF-Sprecherin auf BR-Nachfrage mitteilte, wurden bis zum 23. Dezember 224 Anrufe entgegengenommen. Davon wurden 23 Fälle zur weiteren Betreuung weitergeleitet. Im Vorjahr waren es noch 189 Meldungen gewesen, von denen 28 weitergeleitet wurden. Insgesamt ging in diesem Jahr in 20 Prozent der Fälle auch eine Information an die Sicherheitsbehörden. Dabei scheinen die Ereignisse in Afghanistan heuer, so das BAMF, keinen größeren Einfluss auf die Zahl der Anrufe gehabt zu haben. Die Anrufe erfolgten über das ganze Jahr verteilt.

Insgesamt hat die Hotline seit ihrem Start im Jahr 2012 knapp 4.900 Anrufe entgegengenommen. Etwa jeder vierte Hinweis wurde weiterbetreut. Rund 1.200 Sachverhalte wurden an das Beratungsnetzwerk weitergeleitet.

Kostenlose und vertrauliche Beratung

Die Beratungsstelle "Radikalisierung" im BAMF bietet seit 2012 eine telefonische Hotline an, bei der Ratsuchende eine Erstanlaufstelle finden. Es melden sich dort Bürgerinnen und Bürger aus dem ganzen Bundesgebiet, die befürchten, dass sich eine Person in ihrem Umfeld islamistisch radikalisiert. Betroffene können bei Bedarf dann Beratung vor Ort erhalten. Die Hilfe ist kostenlos und vertraulich.

Die Hotline der Beratungsstelle Radikalisierung ist werktags von 9.00-15.00 Uhr besetzt unter der Telefonnummer 0911/ 943 43 43 und per Mail zu erreichen. Die Mailadresse lautet beratung@bamf.bund.de.