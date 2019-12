Mehr als zwei Dutzend Rutschunfälle in Ostbayern

Der leichte Regen in der vergangenen Nacht hat sich stellenweise in gefährliches Glatteis verwandelt. In Ostbayern hat es in der vergangenen Nacht und am Samstagmorgen insgesamt über zwei Dutzend Glatteisunfälle auf den Straßen gegeben. Vor allem im Bayerischen Wald hatten die Autofahrer mit gefrierender Nässe auf den Straßen zu kämpfen.

Glimpflicher Ausgang mit drei Leichtverletzten

Wie die Polizei mitteilt, war vor allem Niederbayern betroffen. Dort hat es 22 Mal gekracht. Drei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Mittlerweile, so die Polizei, seien die Straßen gestreut und die Verkehrslage beruhigt sich. Trotzdem kann es noch auf Nebenstrecken, in Waldstücken oder auf Brücken weiter glatt sein.