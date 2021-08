Mehr als nur Kuchen: Die Zukunft der fränkischen Zwetschge

Die norditalienische Region Parma ist bekannt für ihren Schinken, Südtirol für seine Äpfel und Franken für sein Bier und seinen Wein. Doch das soll sich jetzt ändern, wenn es nach der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau (LWG) in Veitshöchheim im Landkreis Würzburg und dem Kompetenzzentrum für Ernährung in Kulmbach geht. Die wollen die fränkische Zwetschge nämlich genauso bekannt machen.

Kampagne für ein besseres Image der fränkischen Zwetschge

An der Hallburg bei Volkach im Landkreis Kitzingen haben die Verantwortlichen jetzt ihre neue Kampagne "Fränkische Zwetschge" vorgestellt. Das blaue Gold der Franken soll als identitätsstiftendes Produkt wieder mehr ins Bewusstsein geholt werden, so das Ziel. Die Zwetschge hat in Franken eine lange Tradition und zählt neben dem Wein zum kulinarischen fränkischen Erbe. Doch bislang werden Zwetschgen meist nur für edle Brände, Marmelade oder Zwetschgen-Kuchen verwendet.

Bratwurst oder Senf aus Zwetschgen

Doch diese Unterart der Pflaume kann noch mehr: Auf der Homepage der Kampagne findet man außergewöhnliche Produkte aus Zwetschgen, wie Bratwurst, Senf, Chutney, Essig oder Glühwein. Auch die Betriebe aus der Region, die die Produkte anbieten, sind aufgeführt.

Rezepte mit Zwetschgen

Diese Produkte wurden auch bei der Präsentation in einem Zwetschgenbaum-Feld bei Volkach vorgestellt. Teil der Kampagne sind auch eine Produkt-Broschüre und ein Heft mit Zwetschen-Rezepten, zum Beispiel für Zwetschgen-Teigtaschen, Zwetschgen-Kompott oder Zwetschgen-Senf.

Kampagne orientiert sich an anderen Regionen in Europa

Die LWG hatte ihre Zwetschgen-Kampagne bereits im Oktober 2019 vorgestellt. Doch dann kam Corona. Die Präsentation jetzt war sozusagen ein Neustart: Zwetschge 2.0. Franken orientiert sich dabei an anderen Regionen in Europa, die für ihre Spezialitäten längst bekannt sind: Die Marillen aus der Wachau in Österreich oder Kürbiskernöl aus der Steiermark.

Bewusstsein bei Verbrauchern und Erzeugern wecken

Georg Bätz von der LWG will das Bewusstsein wecken: Einerseits beim Verbraucher, der sich gezielt Zwetschgen in der Region kaufen soll. Andererseits aber auch bei den Erzeugern selbst, die alten Streuobst-Bestände als Teil der Kultur-Landschaft zu erhalten. "Für die Kampagne brauchen wir sicher einen langen Atem. Ich wünsche mir, dass die Leute in zehn Jahren sagen: Frankenland ist Weinland, Frankenland ist Zwetschgenland – das wäre toll!"

70 Prozent der Früchte werden in Mainfranken angebaut

Mainfranken ist mit 70 Prozent der Gesamtfläche das Haupt-Anbaugebiet für Zwetschgen in ganz Bayern. Über 30 verschiedene Zwetschgen-Sorten wachsen auf den Streuobst-Wiesen. In Leinach und Sommerhausen im Landkreis Würzburg und vor allem an der Volkacher Mainschleife werden Zwetschgen zum Beispiel noch im großen Stil angebaut.

Frische Zwetschgen vor allem für die Bäcker in der Region

Dieter Barthelme aus Fahr am Main ist einer der wenigen Erzeuger, die komplett vom Obstbau leben. Vor zehn Tagen hat die Ernte begonnen. Jetzt hat er täglich drei bis vier Tonnen Zwetschgen frisch geerntet in seinem Kühlhaus gelagert. Barthelme beliefert momentan vor allem Bäckereien in der Region, wo die fränkischen Zwetschgen auf dem klassischen "Plootz" landen. Der Rest geht an den Obst-Großhandel.