Mehr als nur eine Übung: U18-Wahl für Kinder und Jugendliche

Fragen an die Politiker im Schnelldurchlauf

Die Regeln des Speed-Datings sind einfach. Die Jugendlichen bilden kleine Gruppen von bis zu zehn Teilnehmern. Vertreter von CSU, SPD, Grüne, Freie Wähler, FDP, Linke und Volt stehen jeweils einzeln für sechs Minuten zum Austausch bereit, bevor sie zur nächsten Gruppe wechseln. Es gibt große Fragen nach den jeweiligen Ausrichtungen der Parteien, unter anderem auch nach der umstrittenen Abstimmung im Bundestag zum Thema Migration, aber auch ganz Grundsätzliches. Die 15-jährige Antonia hat verschiedene Politiker gefragt, warum sie sich eigentlich in der Politik engagieren. "Und da hieß es zum Beispiel, dass man seinen Kindern später erzählen will, dass man was verändert hat oder dass man vielleicht jetzt noch die Welt retten könnte. Das fand ich gute Punkte, die da genannt wurden."

Forderung des BJR: Wahlalter herabsenken

Politisches Interesse fördern und so die Demokratie stärken. Dafür sind die Infoveranstaltungen rund um die U18-Wahl da. Der Blick der jungen Menschen geht dabei weit über die Zeitspanne bis zur nächsten Wahl hinaus. So hat sich Annika in Miesbach vor allem für die Aussagen zum Klimaschutz interessiert. "Ich finde, dass beim Klimaschutz noch zu wenig passiert und wenn man dann die Antworten hört, denkt man, dass es eigentlich ganz einfach ist, Klimaschutz zu machen, aber dann fragt man sich halt, wieso so wenig passiert."

Am Montag vor der Bundestagswahl (17. Februar) geben die Landesverbände des Jugendrings dann die Ergebnisse der U18-Wahl bekannt. Der Bayerische Jugendring (BJR) erneuerte indessen seine Forderung, das Wahlalter auf allen politischen Ebenen von derzeit 18 auf dann 14 Jahre abzusenken. "Kinder und Jugendliche wollen gehört werden und mitbestimmen", sagte BJR-Präsident Philipp Seitz.