Mehr als heiße Luft: die Deutsche Heißluftballon-Meisterschaft

Das einzige, was jetzt noch schiefgehen kann: das Wetter. Denn ist es zu windig, fällt Regen oder zieht Nebel auf, dann können die Piloten nicht in die Luft. Zu gefährlich. Bis zum Sonntag haben sie noch Zeit, um Platzierungen und Punkte zu kämpfen. Die Startplätze liegen an der malerischen Seepromenade in Bad Wiessee, auf einer Wiese in Rottach-Egern und am Flugplatz Warngau.

Je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt und welche Aufgaben die Piloten erfüllen müssen, bestimmt die Wettbewerbsleitung, wo es losgeht. Geplant sind ein Frühstart zum Sonnenaufgang und ein Nachmittagsstart.

Knifflige Aufgaben am Himmel

"Vor dem Start gibt es ein Briefing mit den Piloten und Crews, da erfahren die Teams, welche Aufgaben zu bewältigen sind, außerdem wird alles zu den Wetterbedingungen und zu den Regeln besprochen", erklärt Wettkampf-Leiterin Sylvia Meinl. Neben den besten deutschen Ballonfahrern sind auch Teams aus der Schweiz und Österreich angereist, um Wertungs-Punkte zu sammeln.

Ausgefallenes und teures Hobby

Bastian Schwarz ist bereits als Dreijähriger im Ballon mitgefahren - die Profis sprechen übrigens vom "Fahren" nicht vom "Fliegen", weil das Fahrzeug leichter ist als Luft. Mit 24 Jahren hatte der Luftsportler den Freiballon-Pilotenschein in der Tasche und mittlerweile kann er sich ein Leben ohne Ballon nicht mehr vorstellen, so der 36-Jährige. Seine Brötchen verdient er sich als IT-Spezialist an der TU München.

"Es ist ein teures Hobby. Der Ballon-Pilotenschein kostet 8.000 bis 10.000 Euro, je nachdem wo man ihn macht: in einer Flugschule oder im Verein. Wenn man den Schein im Verein macht, ist es billiger. Dann braucht man ja auch noch einen Sport-Ballon. Der wiederum kostet ebenfalls einige Tausend Euro."

Team-Arbeit ist wichtig

Um bei den Besten dabei zu sein, braucht man aber mehr als eine Stoffhülle samt Gasbrenner und Korb. Ballonfahren funktioniert nur im Team, sagt Bastian Schwarz. Auf- und Abrüsten des Luftgefährts verlangt Muskelkraft und zum Einsammeln des Ballons nach der Landung müssen "Verfolger" am Boden bereitstehen. Ein Verein zur Unterstützung sei enorm wichtig.

Bastian Schwarz trainiert beim Luftsportverein Landshut e.V. Mittlerweile gehört er zur aktuellen Deutschen Nationalmannschaft Heißluftballon - zusammen mit fünf anderen Piloten. Vor wenigen Wochen konnte er sich bei der Europameisterschaft im ungarischen Szegedin im Mittelfeld platzieren. Nächstes Jahr will er sich mit den weltweit besten Wettbewerbspiloten messen. Doch dafür braucht er jetzt Punkte, die er sich am Tegernsee holen will: Denn nur die besten vier deutschen Piloten dürfen zur WM 2022 nach Slowenien reisen.

Pilotinnen im Ballon noch selten

Beim Ballonfahren sind Männer oft unter sich. Pilotinnen trifft man im Korb eher selten an. Auch bei der Deutschen Meisterschaft gehen nur drei Frauen an den Start. Eine davon: Judith Parkinson-Schwarz, die Ehefrau von Bastian. Kennengelernt haben sich die beiden - wie kann es anders sein - bei ihrem Lieblingssport. Judith Parkinson-Schwarz gehört zum Damen-Nationalteam und ist ebenfalls begeisterte Ballonfahrerin.

Warum es so wenige Frauen gibt? Judith Parkinson-Schwarz vermutet hauptsächlich zwei Gründe: Zum einen liegt es daran, dass es kein billiges Hobby ist und zum anderen unterstützen die Frauen eher ihre Männer vom Boden aus, anstatt selbst einen Ballon zu lenken.

Computer-Programme statt Landkarten

Früher hatten Piloten bei Ballonwettfahrten riesige Landkarten dabei: Die Ziele wurden handschriftlich eingetragen und dann versuchten die Teilnehmer - mit Blick nach unten - möglichst genau die Zielpunkte anzufahren. Heutzutage gehören Notebook, GPS und Tracker zur Standardausrüstung. Die Zieldaten werden in eine digitale Karte eingetragen, mittels GPS und Computer-Programmen steuern die Piloten ihre aufgeblasenen Ballonhüllen in die richtige Richtung.

Wobei: Lenken lässt sich das Luftgefährt nicht, vielmehr treibt es mit dem Wind. Der Pilot muss also die unterschiedlichen Luftströmungen in den verschiedenen Höhen erkennen und nutzen. Nur so kann er Richtungsänderungen vornehmen. Was bedeutet: Der Pilot muss seine Luft-Hülle immer wieder steigen und sinken lassen. Ein ständiges Auf und Ab. Von Vorteil ist dabei, dass die Sportballone in der Regel kleiner und wendiger sind als die riesigen "Himmelsstürmer" bei Passagierfahrten. Eine Portion Glück gehört aber immer dazu.

"Pizza" und "Torte" in der Luft

Die Aufgaben, die von der Wettbewerbsleitung gestellt werden, gehen vom Abwerfen eines Markers an einer bestimmten Stelle bis hin zum "Abfliegen" einer bestimmten Fläche, etwa eines Dreiecks. Die geflogene Figur sieht dann im Computer oft aus wie in Stück Pizza und so heißt das Manöver auch passenderweise "Pizza". Die "Dreistöckige Torte" wiederum verlangt Aufgaben in drei übereinanderliegenden Luftschichten. Und beim "Donut" muss der Ballon ein Wertungsgebiet kreisförmig umrunden.

Mithilfe von Positions-Aufzeichnungen durch "Logger" und "Tracker" kann die Wettbewerbsleitung jederzeit online alle Daten der Ballone wie etwa Position, Fahrtrichtung oder Geschwindigkeit des erkennen. Und damit ist auch klar, ob die geforderten Aufgaben gemeistert wurden.

Bis zu drei Stunden sind die Piloten in der Luft, dann gehen meist auch die Vorräte der Gasflaschen zu Ende. Auftanken heißt es dann und sich vorbereiten für die nächste Aufgabe. Bastian Schwarz und seine Frau Judith hoffen, am Tegernsee viele Punkte zu holen. Aber sie wollen das Erlebnis "Ballonfahren" trotz Wettbewerb auch genießen.