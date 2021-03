Mehr als fünf Jahre Haft nach Geiselnahme in Abensberg

Im Prozess um die Geiselnahme in Abensberg im Mai 2020 ist vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Regensburg das Urteil gefallen.

Urteil: Fünf Jahre und acht Monate Haft

Der 24-jährige Hauptangeklagte wurde zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von fünf Jahren und acht Monaten sowie der Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verurteilt. Damit folgte das Gericht der Forderung der Verteidigung. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren verlangt.

Der 24-Jährige ist demnach schuldig des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln und der Geiselnahme in zwei Fällen. Ein zweiter Angeklagter, ein 46-Jähriger, wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Angeklagten müssen außerdem die Kosten des Verfahrens tragen.

Zwei Männer entführt und als Geiseln gehalten

Die beiden Männer haben am 4. Mai 2020 zwei Männer in Abensberg entführt und sie dort in einer Flüchtlingsunterkunft als Geiseln gehalten. Laut Staatsanwaltschaft wollten die Angeklagten zuvor Marihuana kaufen, welches sie bezahlt, aber allerdings nicht erhalten haben sollen. Deshalb entführten der Hauptangeklagte und sein Helfer die Geiseln.

Großeinsatz der Polizei wegen Geiselnahme

Die Geiselnahme und Entführung hatte im Mai 2020 einen Großeinsatz der Polizei zur Folge. 150 Polizisten, Hubschrauber, Hunde und Spezialkräfte waren an diesem Tag in Abensberg im Einsatz.