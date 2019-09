Mehr als eine Million Besucher auf dem Nürnberger Altstadtfest

Wirte und Veranstalter des Nürnberger Altstadtfestes haben eine durchweg positive Bilanz gezogen. So sei der Umsatz höher gewesen als im Vorjahr, sagte Pressesprecher Peter Brandmann dem Bayerischen Rundfunk. Genaue Zahlen könne er nicht nennen. Wegen des hervorragenden Wetters seien die Wirte aber mehr als zufrieden gewesen.

Mehr Touristen und junge Menschen angelockt

Insgesamt 17 Wirte haben seit dem 11. September in ihre Hütten und Fachwerkhäuschen eingeladen. Und damit dieses Jahr auch verstärkt Touristen angelockt, so Brandmann. Außerdem habe man versucht, mehr junge Menschen anzusprechen, zum Beispiel mit einer House-Party in der Ruine vom Katharinenkloster. Diese sei sehr gut angenommen worden, so Brandmann.

Höhepunkte: Festumzug und Fischerstechen

Höhepunkt sei der große Festumzug durch die Nürnberger Innenstadt gewesen, am ersten Samstag des Altstadtfestes. Am selben Tag fand auch wieder das traditionelle Fischerstechen auf der Pegnitz statt, das in diesem Jahr Stefan Mages von der fränkischen Kultband "Pengertzratzn" gewonnen hat.

50 Jahre Altstadtfest: Jubiläum steht an

Schon heute beginnen die Organisatoren, das Altstadtfest im kommenden Jahr vorzubereiten. Denn dann steht das 50-jährige Jubiläum an und es soll ein besonderes Programm geben.