Mehr als ein Volksfest: Allgäuer Festwoche in Kempten eröffnet

Volksfest, Kulturprogramm und Wirtschaftsmesse – das verbindet die Allgäuer Festwoche in Kempten. 260 Aussteller sind in diesem Jahr dabei. Bayerns Bierkönigin Mona Sommer übernahm am Samstag den Anstich des ersten Fasses.