Mehr als die Hälfte Bayerns ist jetzt Corona-Hotspot

Derweil plädieren immer mehr Stimmen dafür, die Inzidenz nicht mehr als vorrangigen Gradmesser anzusehen, etwa der Präsident des Deutschen Städtetags Burkhard Jung. "Es muss austariert werden, wie hoch ist die Belastung des Gesundheitssystems, mit welcher Sterberate müssen wir rechnen und ich glaube mit einer klugen Formel lässt sich ein neuer Orientierungswert bilden, der uns helfen könnte, Schritt für Schritt in den nächsten Monaten voranzukommen - verbunden mit einer klugen Teststrategie."

Polizei: Mehr als ein Drittel des Personals geimpft

Mittlerweile sind 9,27% der bayerischen Bevölkerung zumindest mit der ersten Dosis geimpft. Insgesamt wurden im Freistaat 1.786.717 Impfdosen verabreicht. 570.646 Menschen haben bereits die zweite Dosis erhalten.

Mehr als ein Drittel der Polizistinnen und Polizisten in Bayern hat die erste Impfung gegen das Coronavirus erhalten. "Unser Ziel bleibt, so rasch wie möglich allen Polizeibeamtinnen und –beamten in Bayern eine Impfung anzubieten", erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Sonntag in München.

Nach der Entwarnung der Europäischen Arzneimittelagentur habe die Bayerische Polizei die Impfung mit Astrazeneca fortgesetzt, heißt es vom Ministerium. "Die Termine werden alle wahrgenommen", betonte Herrmann. Allein am Wochenende seien knapp 500 Beschäftigte geimpft worden, am vergangenen Freitag 250.