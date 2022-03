Marktheidenfeld: Wie Flüchtlinge medizinisch versorgt werden

Der Strom an Flüchtlingen aus der Ukraine, auch in unterfränkische Landkreise, hält an. In der Main-Spessart-Halle in Marktheidenfeld sind am vergangen Wochenende zwei Busse eingetroffen. Die medizinische Versorgung in den Notunterkünften werde in einer gesonderten Koordinierungskleingruppe gemeinsam von Hausärzten und anderen niedergelassenen Ärzte, dem Gesundheitsamt, dem Landratsamt und dem Bayerischen Roten Kreuz organisiert, antwortet das Landratsamt auf Nachfrage von BR24.

Mobile Impfaktion in Notunterkunft geplant

Neben den Hausärzten gibt es zwei Ärztinnen aus Marktheidenfeld, die russisch sprechen und sich für die Geflüchteten engagieren. Diese waren bereits mehrfach in den Notunterkünften und haben sich um allgemeine Anliegen sowie um die gesundheitliche Betreuung der Menschen dort gekümmert. Auch die Apotheken sind hier engagiert mit dabei und stellen eine erweiterte Erreichbarkeit sicher.

Um ein Corona-Ausbruchsgeschehen zu verhindern, werden die Geflüchteten bei Ankunft sowie auch danach regelmäßig auf Corona getestet. Unterstützung erhält der Landkreis dabei auch durch das Rote Kreuz. Der Corona-Impfstatus wird bei der Erstaufnahme in der Notunterkunft mit abgefragt.

Etwa 40 bis 50 Prozent seien zweifach geimpft, so das Landratsamt. Am Donnerstag und Freitag dieser Woche soll das Impfzentrum die erste mobile Impfaktion in der Notunterkunft im Klinikum Marktheidenfeld anbieten.

Gesundheitsamt checkt Masern-Impfstatus

Der Masernimpfstatus der Geflüchteten, insbesondere auch der Kinder, wird und wurde bereits durch die vor Ort versorgenden Ärzte abgefragt. Diese könnten auch vor Ort im Rahmen der stattfindenden ärztlichen Versorgung unkompliziert bei Bedarf die erforderlichen Impfungen durchführen, heißt es aus dem Landratsamt. Menschen, die in einer Gemeinschafts-/Notunterkunft untergebracht sind, müssen auf Tuberkulose untersucht werden.

Das Gesundheitsamt ist in die ärztliche Versorgung und insbesondere die Tuberkulosevorsorge und Masern-Impfüberprüfung eingebunden. Die Tuberkuloseuntersuchungen werden vom Gesundheitsamt gesteuert und in Kooperation mit der Praxis Dr. Müller in Lohr durchgeführt. Hier sei die Kreisbehörde stets in enger Abstimmung und habe seit Anfang letzter Woche immer gruppenweise die Untersuchungen durchgeführt.