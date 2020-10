Mehr als alte Steine: Geologische Stadtführung in Augsburg

Viele Augsburger und Augsburg-Besucher waren schon einmal in der die Krypta der Basilika St. Ulrich und Afra. Doch wohl kaum einer wird den besonderen Steinboden dort bemerkt haben. Er ist aus Nagelfluh, sagt Geologe Klaus Poschlod. Nagelfluh gebe es nur noch in Brandenburg, 25 Jahre reichen nach seiner Einschätzung die Bodenschätze noch, sagt Poschlod. Er ist Geologe am Landesamt für Umwelt in Augsburg und dort Experte für Gesteine.

Nagelfluh und Carrara-Marmor: Steine erzählen Geschichten

Und schon verweist er auf die steinerne Grabstätte des heiligen Ulrich. Die ist aus Marmor gebaut, mit höchster Wahrscheinlichkeit aus Carrara-Marmor, der schon seit Römerzeiten abgebaut worden ist. 2.000 Jahr ist Augsburg alt. Steinalt, wenn man so will. Das sieht man auch. Überall in der Stadt. In den Kirchen, auf der Straße, an den Hauseingängen. Viele verschiedene Gesteinsarten von überall her sind hier verbaut worden.

Seltene einheimische Gesteinsarten

Bei der Geologischen Führung durch Augsburg hat Poschlod auch ein paar Gesteinsbrocken dabei. Zum Beispiel die Weiße Hausbrekzie. Wer diesen Deko-Stein sehen will, muss in die St. Ulrich-Kirche oder in die Anna-Kirche, sagt Poschlod. Es gibt in Augsburg viele einheimische Gesteine zu sehen: Kalktuff und Nagelfluh, sie konnten in der näheren Umgebung gewonnen werden.

Weit über 50 Gesteinsarten in Augsburg

Aber nicht nur aus diesen Steinen ist Augsburg erbaut worden. Gesteinsmaterial kam auch von weit her. Über die Alpen zum Beispiel, über den Lech oder mit der Bahn. Weit über 50 Gesteinsarten gibt es in Augsburg, sagt der Geologe. Die große Vielfalt an Gesteinen ist in Augsburg richtig spannend, so der Experte. Wie übrigens auch in der Nachbarstadt München.