Mehr als 900 Menschen in München auf Demos gegen "Querdenken089"

Nach Schätzungen der Polizei haben am Samstagmittag circa 900 Menschen an der Demonstration am Goetheplatz gegen die "Querdenken089"-Demonstration teilgenommen. Auch am Geschwister-Scholl-Platz und an der Theresienwiese zeigten sich die Gegner. An der Gegendemonstation am Geschiwster-Scholl-Platz habe die Polizei rund zehn Personen gezählt, auf der Theresienhöhe demonstrierten nach BR-Schätzungen etwa 30 Personen. Die Gegendemonstration stand unter dem Motto: "Solidarität statt Verschwörungswahn."

Solidarischer Protest statt Kritik an Corona-Maßnahmen

Die opponierenden Teilnehmer forderten solidarischen Protest, "der die Pandemie und den Gesundheitsschutz ernst nimmt und die sich zuspitzenden gesellschaftlichen Verwerfungen kritisiert. Und wir brauchen mehr Menschen, die den Lügner*innen widersprechen", hieß es in ihrem Aufruf - "öffentlich und im eigenen Umfeld, auf den Gegenprotesten und zu jeder Zeit an jedem Ort." Entsprechend trugen die Teilnehmenden Masken und hielten demonstrativ den Mindestabstand ein.