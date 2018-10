Mehr als 70.500 Besucher auf der "Unterfrankenschau 2018"

Neben der Stadt Schweinfurt präsentierten sich Schweinfurts Partnerstädte Chateaudun in Frankreich, North Lanakshire in Schottland und Seineäjoki in Finnland. Auf der "Ufra" waren außerdem unter anderem der Landkreis Schweinfurt und die Fachhochschule Würzburg Schweinfurt vertreten.

Zentrale Themen der Verbrauchermesse waren Heizen, Energiesparen, Wellness, Gesundheit sowie Freizeit und Tourismus. Die Besucherzahl hat sich gegenüber 2016 um etwa 1.000 erhöht. 2020 ist laut der Veranstaltungsleitung wieder eine Unterfrankenschau geplant.