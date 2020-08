Straßen und Keller unter Wasser: Unwetter in Unterfranken

Ein Gewitter mit Starkregen hat am Montagmorgen im Landkreis Aschaffenburg Schäden verursacht. Vor allem im Markt Hösbach und in Goldbach sind Keller vollgelaufen und Straßen überschwemmt worden. Teilweise stand das Wasser in Kellerräumen einen Meter hoch. Wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mitteilte, mussten die Freiwilligen Feuerwehren zu mehr als 60 Einsätzen ausrücken. Allein in Hösbach wurden mehr als 45 Einsätze gemeldet.

130 Feuerwehrleute im Einsatz

In Hösbach waren besonders die Haupt-, Flemming-, und Behringstraße betroffen. In mehreren Straßen waren Kanaleinläufe mit Geröll verstopft, wodurch die Wassermassen nicht mehr ablaufen konnten. Aktuell sind rund 130 Feuerwehrleute der Feuerwehren Hösbach, Hösbach-Bahnhof, Feldkahl-Rottenberg, Winzenhohl, Sailauf und Bessenbach im Einsatz. Aufgrund der extremen Häufung von Einsätzen muss die Feuerwehr ihre Einsätze nach Dringlichkeit priorisieren. Die Kreisbrandinspektion erwartet, dass die Abarbeitung der Einsätze bis in die Mittagsstunden andauern wird.