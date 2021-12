Mehr als 500 Kerzen gegen Klinikverlegung in Neuendettelsau

Mehr als 500 Kerzen haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Mahnwache am Donnerstag für den Erhalt der Akut- und Regelversorgung am Klinikum Diakoneo in Neuendettelsau angezündet. Bei der Mahnwache am Spätnachmittag fanden sich dementsprechend viele Bürgerinnen und Bürger zusammen, die auch aus umliegenden Orten zusammengekommen waren, so Eckard Dürr vom Bündnis für Familien Neuendettelsau.

Keine Notaufnahme mehr in Neuendettelsau?

Die Teilnehmenden der Mahnwache fürchten die Verlegung der Notaufnahme der Klinik Neuendettelsau nach Schwabach. Diese Umstrukturierungspläne des Klinikbetreibers Diakoneo sorgen für viel Kritik. Die Bevölkerung wurde daher aufgerufen, in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr vor der Klinik Kerzen anzuzünden, so Dürr.

Mit diesem Zeichen wollten sie die Petition für den Erhalt der Akut- und Regelversorgung am Klinikum unterstützen. Außerdem sollte mit der Mahnwache dem Klinikpersonal für ihre Arbeit während der Pandemie gedankt werden.

Diakoneo: Ohne Umstrukturierung keine Klinik

Markus Wagner, Sprecher der Klinik in Neuendettelsau, versteht die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger, sagte er dem BR auf Anfrage. Allerdings würden beide Seiten das gleiche Ziel verfolgen, nämlich den Erhalt des Klinikums auf Dauer. Das sei nur mit einer Umstrukturierung möglich. Aktuell seien die Pläne dafür im Genehmigungsverfahren. Sollte durch eine Umstrukturierung in Neuendettelsau keine Notfallversorgung mehr gewährleistet werden können, würden die Pläne nicht durchgehen. Vor April kommenden Jahres ändere sich nichts, so der Sprecher weiter.