Mehr als 50 Corona-Infizierte in Regensburger Ankerzentrum

Im Regensburger Ankerzentrum sind 56 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat die Regierung der Oberpfalz mitgeteilt. Alle positiv getesteten Bewohner in der ehemaligen Pionierkaserne wurden umgehend isoliert und werden von den Nicht-Infizierten getrennt untergebracht.

Ankerzentrum steht unter Quarantäne

Wie die Regierung weiter mitteilte, wurden in den letzten Wochen vier positive Fälle festgestellt, das Gesundheitsamt Regensburg ordnete deshalb eine Reihenuntersuchung der Bewohner an. Von den 127 Personen waren 71 negativ und 56 positiv getestet worden. Von den positiv getesteten Personen wiesen die allermeisten keine Symptome auf, eine wenige hatte nur leichte Symptome, wie zum Beispiel Kopfschmerzen.

Das gesamte Ankerzentrum steht unter Quarantäne, außerdem gilt ein "generelles Aufnahme- und Abverlegungsverbot", so die Regierung. Die Quarantäne wird vom Sicherheitsdienst überwacht.

7-Tage-Inzidenz überschritten

Innerhalb der Einrichtung gelten verschärfte Hygienemaßnahmen für alle Bewohner. Die Bewohner werden vor Ort medizinisch behandelt. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt heute nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit bei 72,08. Der Wert liegt damit über dem von Robert-Koch-Institut festgelegten Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In den letzten Wochen wurde der Schwellenwert in Regensburg dagegen immer deutlich unterschritten.

Zusätzlich seien in der letzten Woche 42 positive Testergebnissen in der Gemeinschaftsunterkunft Dieselstraße bekannt geworden, sowie ein Fall in der Gemeinschaftsunterkunft Alte Straubinger Straße, wie die Regierung der Oberpfalz mitteilt. Über das Wochenende sei in den Gemeinschaftsunterkünften in Regensburg kein neuer Fall von SARS-CoV-2 hinzugekommen. Die Gemeinschaftsunterkunft in der Dieselstraße wurde ebenfalls durch das Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt. Auch dort gelten die verschärften Hygienemaßnahmen, wie in der Pionierkaserne.

Keine allgemeinen Beschränkungen

Allgemeine Beschränkungen, wie zum Beispiel Schließungen oder Ausgangsbeschränkungen wird es nicht geben.

"Bei einem lokalisierten und klar eingrenzbaren Infektionsgeschehen müssen keine allgemeinen Beschränkungen in der Stadt Regensburg eingeführt werden, wenn dort geeignete Maßnahmen des Gesundheitsamts Regensburg umgesetzt werden können." Regierung der Oberpfalz

Die Maßnahmen des Gesundheitsamts werden mit der Quarantäne aktuell umgesetzt und das weitere Geschehen engmaschig durch das Gesundheitsamt überwacht.

Regensburg ist bundesweit Spitzenreiter, was die Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage angeht. 72 Personen haben sich laut Robert-Koch-Institut in der Domstadt mit dem Corona-Virus infiziert.