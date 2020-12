Mehr als 5.000 neue Corona-Fälle in Bayern

Intensiv-Kapazitäten werden knapp

Fast alle Intensivbetten im Landkreis Regen sind inzwischen belegt. Auch andere Kliniken in Niederbayern und der Oberpfalz melden Engpässe. Bayernweit sind laut Intensivregister nur noch rund 13 Prozent der Intensivbetten frei. Experten sehen das Problem weniger in einem Material-Engpass, sondern vielmehr an fehlendem Personal zur Betreuung der Intensiv-Patienten. Planbare Operationen müssten daher verschoben werden, damit Ressourcen für Covid-Patienten frei würden, so Jürgen Königer, ärztlicher Leiter der Krankenhaus-Koordination im Rettungsdienstbereich Landshut. Manche Patienten müssten außerdem in Kauf nehmen, dass sie nicht ins nächste Krankenhaus gebracht werden können und weiter weg behandelt werden müssen.

Vorweihnachtlicher Ansturm auf Test-Zentren

Auch in der Landeshauptstadt München hat die 7-Tage-Inzidenz mit 250 einen neuen Höchststand erreicht. Kurz vor den Weihnachtsfeiertagen werden daher die Kapazitäten für Corona-Tests auf der Theresienwiese noch einmal ausgeweitet. Ab Montag können dort 2.500 Tests (vormals 2.000) pro Werktag durchgeführt werden. An den Wochenenden sind es weiterhin 600 Tests täglich.

Auch die Kapazitäten des Corona-Testzentrums am Nürnberger Flughafen werden ausgebaut. Die Betreiberfirma Ecolog betont, dass entsprechende Personalreserven vorhanden seien, um die Kapazität des Zentrums auf 3.000 Tests am Tag aufzustocken. Jeder, der einen Test wolle, werde diesen auch bekommen, sagte so Thomas Liedtke von Ecolog. Nach ein bis zwei Tagen liege in der Regel der Befund vor. Wer für die Weihnachtsfeiertage ein Ergebnis möchte, der sollte sich also 48 Stunden vorher testen lassen. Für den 22. Dezember erwarten die Betreiber einen Ansturm, noch gebe es jedoch freie Termine.

Bayernweiter Inzidenzwert bei 214

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Freistaat insgesamt 273.339 Menschen nachweislich mit Covid-19 infiziert. Insgesamt starben 5.324 Menschen in Verbindung mit dem Virus. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bayernweit bei 214,15.

Das öffentliche Leben wird seit gestern in Bayern und ganz Deutschland zum zweiten Mal in diesem Jahr heruntergefahren. Abgesehen von Lebensmittelläden und anderen Geschäften für den täglichen Bedarf ist der Einzelhandel vorerst bis zum 10. Januar geschlossen. Auch Schulen und Kitas bleiben weitgehend zu. In Bayern gilt von 21 bis 5 Uhr eine Ausgangssperre.