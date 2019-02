Mehr als 46.000 Menschen haben sich einer Petition gegen die zusätzliche weitere Einlagerung von Atommüll an den Kernkraftwerk-Standorten "Isar 1" und "Isar 2" ausgesprochen. Das gab Niederaichbachs Bürgermeister Josef Klaus (CSU) am Donnerstagnachmittag zum Ende der Eintragungsfrist im Rathaus bekannt.

Alle Erwartungen übertroffen

Die mehr als 46.000 Unterschriften übertreffen alle Erwartungen der Gemeinde, so der Bürgermeister. In der Gemeinde will man nicht hinnehmen, dass jetzt auch noch zusätzlicher Atommüll aus der britischen Wiederaufbereitungsanlage "Sellafield" im Zwischenlager "Bella" auf dem Gelände des Atomkraftwerks in Niederbayern gelagert werden soll.