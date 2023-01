Mehr als 41.000 BayernWLAN-Hotspots im Freistaat

Mehr als 41.000 kostenlose WLAN-Hotspots gibt es mittlerweile im Freistaat. Der jüngste Standort für das BayernWLAN wurde am Samstag in der Marktgemeinde Konnersreuth im Landkreis Tirschenreuth freigeschaltet, wie das Bayerische Finanz- und Heimatministerium mitteilte.

Ab sofort steht den Besucherinnen und Besuchern des Informations- und Begegnungszentrums Schafferhof das BayernWLAN kostenlos zur Verfügung.

Monatlich 12 Millionen Zugriffe

Über die BayernWLAN-Hotspots ist den Angaben nach kostenfreies Surfen ohne Zeit- oder Volumenbegrenzung möglich. Auch registrieren müssen sich Nutzer nicht. Jeden Monat gebe es bis zu zwölf Millionen Zugriffe auf die Hotspots, heißt es in der Mitteilung.

"Die Kommunen des Landkreises haben für den Aufbau von BayernWLAN-Hotspots vom Freistaat bisher insgesamt eine Zusage über insgesamt 122.500 Euro an Projektmitteln erhalten", sagte Minister Albert Füracker (CSU) in Konnersreuth. Neben dem Breitbandausbau sei das BayernWLAN ein wichtiger Baustein der digitalen Infrastruktur des Freistaats. Die Hotspots machten Leben, Arbeiten, Studium und Besuch in Bayern nochmals attraktiver.

Digitalisierung ist wichtig

Landrat Roland Grillmeier (CSU) bedankte sich für die Organisation und Umsetzung des Hotspots. "Digitalisierung hat in einer dynamischen Region einen großen Stellenwert. Dazu gehört auch die Möglichkeit, das www an besonderen und zentralen Orten kostenfrei und einfach nutzen zu können." Max Bindl, der Erste Bürgermeister sagte: "Unser Marktflecken Konnersreuth ist in der digitalen Welt nicht nur angekommen, sondern auf der Datenautobahn sehr gut unterwegs."

Eine Liste der kostenlosen WLAN-Hotspots in ganz Bayern finden Sie hier.