300 Millionen Euro Zuschuss für neues Coburger Klinikum

Der Freistaat Bayern will den Neubau des Regiomed Klinikums in Coburg mit 326,95 Millionen Euro bezuschussen. Das habe das bayerische Kabinett beschlossen, teilte der Coburger Landtagsabgeordnete Martin Mittag (CSU) in einem Schreiben mit. Die Kosten für den Neubau wurden laut Mittag in das Jahreskrankenhausbauprogramm 2023 aufgenommen.

"Ein großartiger Tag für Coburg"

Es sei ein großartiger Tag für Coburg und die gesamte Region, so Mittag weiter – die Gesundheitsversorgung werde mit dieser wichtigen Entscheidung gestärkt und auf die Zukunft ausgerichtet. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe "deutlich gezeigt, wie wichtig eine leistungsfähige und moderne Gesundheitsversorgung vor Ort für die Menschen ist."

Zum Artikel: Bayerns Kliniken warnen vor Versorgungskrise

Neues Klinikum soll 2029 fertig sein

Das Klinikum, das auf dem ehemaligen Bundesgrenzschutz-Gelände auf der Lauterer Höhe entstehen soll, gilt als größtes Bauvorhaben in der Region und ist mit Kosten von rund 430 Millionen Euro veranschlagt. Die Ausgaben für das Gesamtprojekt sollen sich auf rund 500 Millionen Euro belaufen. Geplanter Baubeginn ist 2024, im Jahr 2029 soll das Klinikum dann fertig sein.

Auch Bezirksklinikum Bayreuth erhält Förderung

Insgesamt fördert der Freistaat 17 neue Krankenhausprojekte in ganz Bayern. Das Gesamtvolumen des Investitionspakets belaufe sich auf mehr als eine Milliarde Euro, teilte das Bayerische Finanzministerium mit. Damit wird auch noch ein weiteres Klinik-Bauvorhaben in Oberfranken unterstützt. Für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirkskrankenhaus Bayreuth ist im Jahreskrankenhausbauprogramm 2024 eine Summe von 29,01 Millionen Euro vorgesehen.