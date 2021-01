Mehr als 3.500 Läufe bei "Dreams can not be cancelled Run"

Beim sogenannten "Dreams can not be cancelled Run" konnten die Veranstalter des Challenge Roth mehr als 3.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnen. Vom 30. Dezember bis zum 2. Januar liefen Sportler aus 42 Nationen auf individuell gewählten Strecken fünf, zehn oder 21,1 Kilometer, teilten die Initiatoren mit.

Topathleten beim "Dreams can not be cancelled Run"

Unter den zahlreichen Läufern gingen auch diverse Topathleten an den Start – darunter die Bayreutherin und Ironman-Weltmeisterin Anne Haug, die Siegerinnen und Sieger des DATEV Challenge Roth der vergangenen Jahre, Andreas Dreitz, Lucy Charles-Barclay, Sebastian Kienle und Daniela Bleymehl. Laut den Veranstaltern nutzten die Athletinnen und Athleten den Lauf, um ihre Form für die kommende Saison zu testen.

Challenge-Roth-Team sorgt für coronakonformes Lauf-Event

"Wir freuen uns, dass so viele Menschen beim virtuellen Lauf mit dabei waren und gemeinsam – wenn auch mit Abstand – ein coronakonformes Rennen absolvieren und hoffentlich Motivation in dieser Zeit sammeln konnten", sagte Felix Walchshöfer, Geschäftsführer von Teamchallenge.

Laufen gegen abgesagte Träume

Mit einer eigenen App konnten die Sportlerinnen und Sportler ihren Lauf tracken, d. h. ihre Daten an den Veranstalter übertragen. Virtuell konnten sie dabei die DATEV Challenge Roth-Strecke an jedem Ort der Welt austragen. Das Team des Challenge Roth hatte zu dem virtuellen Lauf-Event aufgerufen, um gegen die abgesagten Träume des vergangenen Jahres anzulaufen, in dem so gut wie jede sportliche Großveranstaltung ausfiel.