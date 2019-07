Mehr als 3.500 Anfragen bei der Verbraucherberatung Hof

2018 konnte die Stelle der Verbraucherberatung in Hof 3.532 Ratsuchenden helfen, teilte Beratungsleiter Meinhard Krems mit. Vor allem bei überhöhten Handwerker-Rechnungen und bei Abzocke-Verträgen von Internet-Anbietern wenden sich die Bürgerinnen und Bürger immer öfter an die Einrichtung, so die Bilanz bei einem Pressegespräch.

Energie-Beratung seit Januar kostenlos

Auf großes Interesse stößt auch die "Vor-Ort-Energie-Beratung". Diese sei für Wohnungsmieter seit Januar 2019 kostenlos, erklärte Energieberaterin Annerose Schönherr. Das Angebot der Hofer Beratungsstelle wird weiterhin ausgebaut. So gibt es ab September beispielsweise monatliche Beratungstermine mit Experten für Fragen rund um die Krankenversicherung. Bislang gibt es dieses Angebot in Franken nur in Bamberg und Nürnberg, so Betratungsleiter Meinhard Krems.

Verbraucherberatung Hof in neuen Räumen

Die Hofer Einrichtung ist eine von 16 Verbraucherberatungen in Bayern. Sie ist täglich außer dienstags geöffnet und kürzlich umgezogen und nun am Rande der Innenstadt in der Hans-Böckler-Straße 1a.