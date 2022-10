Mehr als 21.000 Corona-Tote in Bayern seit Beginn der Pandemie

Mehr als 21.000 Menschen sind seit Ausbruch der Pandemie allein in Bayern an Corona gestorben. Rund 3.800 weitere sind mit dem Virus gestorben: Sie waren zum Zeitpunkt ihres Todes mit Corona infiziert, die Todesursache war jedoch eine andere. Zu diesem Ergebnis kommen Expertinnen und Experten des Landesamts für Statistik in Fürth. Corona lasse sich anhand der Übersterblichkeit deutlich ablesen. Demnach seien 2020 rund sieben Prozent und 2021 gut zehn Prozent mehr Menschen gestorben als im Jahr vor der Pandemie.

Corona sorgt für Übersterblichkeit

Dass die Zahl der Todesfälle in Bayern steigt, ist nicht verwunderlich. Durch den demografischen Wandel gibt es immer mehr ältere Menschen. Und durch den Zuzug aus dem In- und Ausland steigt die Einwohnerzahl im Freistaat. Das heißt: Auch ohne Corona hätte Bayern in den vergangenen beiden Jahren vermutlich mehr Todesfälle gehabt als in den Jahren zuvor.

Die um sieben beziehungsweise zehn Prozent gestiegenen Sterbefallzahlen könne man dadurch aber nur teilweise erklären, heißt es vom Landesamt für Statistik in Fürth. Die erhöhten Sterbefallzahlen seien nur zu einem Drittel durch Bevölkerungswachstum und Demografie zu erklären.

Steigende Sterbefallzahlen durch Corona in Bayern

Die übrigen zwei Drittel seien auf "Änderungen in der Sterblichkeit" zurückzuführen. Laut der Auswertung sei Corona der Hauptgrund für die zusätzlichen Todesfälle in den vergangenen beiden Jahren. Die monatliche Entwicklung der Sterbefallzahlen und die verstärkt auftretenden Todesfälle von Covid-19-Erkrankten verliefen "auffallend parallel", heißt es vom Landesamt für Statistik. Zeitweise sei jeder fünfte Todesfall in Bayern auf das Corona-Virus zurückzuführen gewesen.

Vor allem Ältere und Hochbetagte betroffen

Die Sterbefallauswertung zeigt auch: Vor allem bei Älteren und Hochbetagten gab es viele zusätzliche Todesfälle durch das Corona-Virus. So starben etwa in der Altersgruppe der über 85-Jährigen im Verlauf der zweiten Pandemie-Welle in Bayern etwa die Hälfte mehr Menschen als vergleichsweise in den Jahren vor der Pandemie.

Weitet man die Altersgruppe aus auf die über 65-Jährigen, so waren die Sterbefälle in der ersten, zweiten und vierten Pandemie-Welle immer noch "deutlich erhöht". So starben etwa im April 2020 knapp ein Viertel mehr über 65-Jährige, verglichen mit dem Mittelwert der Vorjahre.

Mehr Männer als Frauen an Covid-19 gestorben

In der Altersklasse der unter 65-Jährigen habe es ebenfalls eine "erhöhte Zahl an Sterbefällen" gegeben, so das Landesamt für Statistik. Hier waren die Phasen mit zusätzlichen Todesfällen zeitlich aber deutlich begrenzter. Im Dezember 2020 beispielsweise sei die Zahl der Todesfälle bei den unter 65-Jährigen in Bayern um 16 Prozent gestiegen. Über alle Altersklassen hinweg zeige sich, dass Männer häufiger einer Covid-19-Erkrankung erlagen als Frauen, so die Auswertung.

Corona-Todesfälle und häufige Begleiterkrankungen

Seit 2020 werden in Bayern nicht nur die Todesursache sowie Alter und Geschlecht des Verstorbenen erfasst, sondern auch Begleit- und Vorerkrankungen. Das ermöglicht den Statistikerinnen und Statistikern eine detailliertere Auswertung mit Blick auf das Corona-Virus. Bei den an Covid-19 Verstorbenen seien demnach besonders häufig - neben der Viruserkrankung - sogenannte Hochdruckerkrankungen wie Bluthochdruck, Erkrankungen des Herzkreislaufsystems und Niereninsuffizienz festgestellt worden. Mit dem Verlauf der Corona-Pandemie hätten diese bei den Corona-Toten festgestellten Vorerkrankungen sich aber verändert. So habe in der dritten Pandemie-Welle ein "auffallend hoher Anteil" der Corona-Opfer an Erkrankungen des Atmungssystems gelitten.

Übersterblichkeit hält an – auch wegen Hitzesommer?

Für das noch laufende Jahr lasse sich noch keine detaillierte Aussage bezüglich einer Übersterblichkeit treffen. Es zeichne sich allerdings schon ab, dass es wohl eine "leicht erhöhte Sterbefallzahl" gebe. Welche Rolle dabei neben Corona möglicherweise auch die Hitzewelle im Sommer spielt, könne man aber nicht sagen, heißt es vom Landesamt für Statistik in Fürth.