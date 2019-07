Die Unwetter am Sonntag richteten in mehreren unterfränkischen Landkreisen Schäden an. Alleine in Aschaffenburg mussten die Einsatzkräfte nach Angaben der dortigen Leitstelle rund 60 Keller auspumpen und abgerutschte Hänge stabilisieren. Im Bereich Würzburg war Karlstadt mit rund 40 Einsätzen Spitzenreiter. Mehr als 35 Mal mussten die Feuerwehren in den Landkreisen Schweinfurt, Bad Kissingen und Haßberge ausrücken. "Vielerorts sind Keller vollgelaufen, die von den Feuerwehren leergepumpt werden mussten", berichtet Schichtführer Mark Plate von der integrierten Leitstelle Schweinfurt.

Umgefallene Bäume, vollgelaufene Keller

Im Landkreis Bad Kissingen lagen die Schwerpunkte des Unwetters etwa in Nüdlingen, Reiterswiesen und Steinach. Im Landkreis Haßberge waren Eltmann, Zeil und Knetzgau besonders betroffen. Im Landkreis Schweinfurt fiel in Unterspiesheim ein Baum auf eine Straße, in Sulzheim ein Baum auf einen Fußgängerweg neben einer Pferdekoppel. In Sulzheim lief auch der Keller von Anwohner Jürgen Kleinhenz voll Wasser. "Das ist relativ schnell gegangen. Der Himmel wurde dunkel und es hat in kürzester Zeit dutzende Liter geregnet. Aus allen Ecken ist es aus dem Kanal gekommen. Bei uns und bei anderen standen schnell 15 Zentimeter Wasser im Keller. Wasser schöpfen, pumpen, wischen – und so schnell wie es gekommen ist war es wieder vorbei. Die Nacharbeiten dauern noch, aber wir werden das wieder schaffen", sagte er am Abend dem Bayerischen Rundfunk.

Unwetter bereits in der Nacht zuvor

Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es in Teilen Unterfrankens Unwetter. Besonders betroffen war auch in diesem Fall der Landkreis Aschaffenburg. In Mainaschaff etwa musste die Feuerwehr rund 20 Personen aus einem Spielcasino befreien, das im Untergeschoss liegt. Wasser war in das Casino geflossen und ein Entkommen über die vorgesehenen Wege nicht mehr möglich. Außerdem blieb in Mainaschaff ein Autofahrer in einer überfluteten Bahnunterführung liegen. Die Feuerwehr musste ihn mit einem Boot befreien. In Karlstein stand ein Kellerraum 1,80 Meter tief unter Wasser. Auch dort musste die Feuerwehr ein Auto aus einer Bahnunterführung bergen.