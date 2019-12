Mehr als 3.000 Traktoren bei Bauernprotest in Memmingen

Mit ihren Traktoren sind am Abend Bauern aus Schwaben, Oberbayern und Baden-Württemberg nach Memmingen zu einer Protestkundgebung gefahren. Die Bauernbewegung "Land schafft Verbindung" hatte zu der Aktion aufgerufen. Sie richtet sich gegen die aktuelle Agrarpolitik auf Bundes- und Landesebene, die oft über die Köpfe der Landwirte hinweg gemacht werde. Laut Veranstalter waren 3.000 Schlepper mit von der Partie bei der Protestfahrt. Die Polizei spricht von 1.000.

Bauern wollen bei Klimaschutz mitentscheiden

Die Bauern fordern mehr Mitspracherecht bei der Gesetzgebung und eine Politik, die kleine, bäuerliche Betriebe fördere, sagte Bauernbewegungs-Sprecher Andreas Bertele dem BR. Kleine Betriebe könnten aufgrund vieler Auflagen oft nicht mehr wirtschaftlich arbeiten. Einen entsprechenden Forderungskatalog hat die Bauernbewegung auf dem BayWa-Gelände in Memmingen, wo die Kundgebung stattfand, an Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) übergeben.

Bauern übergeben Wunschliste an Kaniber

"Wir fordern einen Importstopp für Lebensmittel, die nicht die gleichen Auflagen erfüllen, die wir haben", sagte einer der Redner auf der Bühne. Die Gewinnmargen im Handel seien um ein Vielfaches höher als bei den Produzenten, den Bauern, da stimme etwas nicht, sagte ein anderer. Die Gesellschaft müsse mit den Bauern wieder mehr ins Gespräch kommen.

Kaniber mahnt Geduld an

Die Ministerin kündigte daraufhin mehr Zusammenarbeit der Politik mit den Landwirten an, mahnte aber auch zur Geduld, denn "die Welt ist nicht so einfach, wie Sie meinen". Für viele Vorschriften und Auflagen, vor allem in der Bundespolitik und in anderen Bundesländern, seien die politischen Wettbewerber verantwortlich. Ihre Regierung stehe zur bäuerlichen Landwirtschaft wie sonst keine andere.