Mehr als 150 Nachtwächter aus ganz Europa in Prichsenstadt

Die Europäische Nachtwächter- und Türmerzunft wurde 1987 in Ebeltoft in Dänemark gegründet. 157 Nachtwächter aus 63 Städten in Deutschland, Dänemark, Polen, England, Frankreich, der Schweiz, den Niederlanden, Österreich und Tschechien gehören der Zunft heute an - darunter auch die beiden Nachtwächter von Prichsenstadt, Herman Schloßnagel und Martin Assel. In Prichsenstadt gab es seit 1367 Nachtwächter – bis 1934 hauptberuflich. Weil angeblich 1975 beim Weinfest die Bierkasse geklaut wurde, entschied man sich damals, dass ein ehrenamtlicher Nachtwächter wieder für Ordnung sorgen sollte. Bis heute sind Führungen mit den beiden Nachtwächtern durch Prichsenstadt bei vielen Touristen sehr beliebt.

Neuer Nachtwächter in Zunft aufgenommen

Beim Treffen der europäischen Nachtwächter wird auch ein junger, neuer Nachtwächter aus Prichsenstadt in die Zunft feierlich aufgenommen: Reiner Assel, ein Nachkomme des letzten hauptamtlichen Nachtwächters von Prichsenstadt. In Unterfranken gibt es heute noch in Würzburg, Bad Königshofen und Ebern Nachtwächter.

Nachtwächtertreffen: Programm am Wochenende

Diesen Freitag werden die Nachtwächter um 13 Uhr offiziell im Rathaus empfangen. Ab 14 Uhr ist dann Zunftsitzung. Am Samstag marschieren über 100 Nachtwächter um 14.30 Uhr mit Musik auf. Am Sonntag ist um 11.30 Uhr Weitergabe der Standarde auf dem Marktplatz vor dem Prichsenstädter Rathaus und anschließend die Verabschiedung der Nachtwächter.