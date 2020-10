15.10.2020, 16:23 Uhr

Mehr als 150 Beschäftigte bei Streik der Ansbacher Kliniken

Am Warnstreik von Verdi am Bezirksklinikum und dem Anregiomed Klinikum Ansbach haben sich am Morgen mehr als 150 Beschäftigte beteiligt. Alles verlief planmäßig, sagte Bernhard Bytom von Verdi Mittelfranken dem Bayerischen Rundfunk.