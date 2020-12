Mehr als 130 Soldaten unterstützen Pflegepersonal

Im Kampf gegen die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind derzeit mehr als 130 Soldaten aus Niederbayern und der Oberpfalz im Einsatz. Sie alle gehören zur Panzerbrigade 12, die in Cham ihren Hauptsitz hat. Wegen der vielen Ausfälle beim Krankenpersonal sollen die Soldaten jetzt mithelfen. Das hat eine Sprecherin des Landeskommandos in München mitgeteilt.

Soldaten unterstützen Personal in Kliniken und Seniorenheimen

Die Soldaten stammen zum Beispiel aus Kasernen in Cham, Weiden oder Regen. Um die Einsatzkräfte zu entlasten, arbeiten sie entweder als medizinisches Fachpersonal mit Patienten, oder sind als sogenannte "Helfende Hände" in der Logistik eingesetzt. Die Soldaten helfen in der Essenausgabe oder auch in der Spülküche aus.

Einsatz in Niederbayern und der Oberpfalz, aber auch in Franken

Eingesetzt sind sie in Krankenhäusern und Seniorenheimen in Amberg, Weiden, Tirschenreuth, Landshut, Passau, Deggendorf, oder Regen. Aber auch im benachbarten Regierungsbezirk in Franken kommen die Soldaten aus Niederbayern und der Oberpfalz zum Einsatz, so zum Beispiel in Nürnberg und Weißenburg. Dort helfen sie mitunter beim Besuchermanagement oder Telefondienst aus.

Bundesweit fast 10.000 Soldaten im "Corona-Einsatz"

Eigenen Angaben zufolge erreichten die Bundeswehr in der Corona-Pandemie deutschlandweit über 2.500 Anträge auf Hilfeleistungen. Zum Vergleich: In den Jahren zuvor lag der Schnitt bei 250 Anträgen. Mit fast 10.000 Soldatinnen und Soldaten unterstützt die Truppe in der Corona-Krise diverse Einrichtungen.